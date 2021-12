Uitgerekend Radja Nainggolan schenkt Antwerp de titel van Ploeg van ’t Stad tegen gefrustreerd Beerschot

Niemand minder dan Radja Nainggolan besliste zondagmiddag de 237ste Antwerpse derby. De ex-Beerschotter, die tijdig opgelapt geraakte, werd op de korrel genomen door het thuispubliek, maar haalde zijn gram met een schicht richting winkelhaak. Meteen ook het hoogtepunt in de burenstrijd die traag op gang kwam. Antwerp beent Club Brugge bij en neemt zijn tweede plek weer in. Rode lantaarn Beerschot ziet Cercle Brugge zeven punten uitlopen.

Ondanks de coronamaatregelen mocht het Kiel vol lopen voor deze vurige stadsderby. Een verademing na de twee burenduels van vorig seizoen in lege voetbaltempels. Onder een zonnetje dat door de wolken priemde begonnen de bezoekers met direct voetbal het gretigst aan de partij. De Laet, die zoals te verwachten viel vanaf zijn eerste baltoets werd uitgefloten, voelde zich in zijn sas voor de Kielse spionkop en dropte enkele ballen richting de zestien. Fischer, de voorbije weken bijzonder sterk op stilstaande fases, leverde met een scherp aangesneden hoekschop de eerste kans aan. De werderoptredende Engels kopte over. Ook Frey en Fischer geraakten in de kluts niet voorbij Vanhamel.

Verdedigers baas

Pas toen Dom zich op het kwartier goed doorzette, en onzelfzuchtig ploegmaat Caicedo een eerste kans aanreikte, veranderde het wedstrijdbeeld. De thuisploeg nam het commando over. Shankland kon een knappe combinatie over rechts niet afronden. Een bedrijvige Dom trapte in één tijd op Butez.

Voorts bleven de verdedigers baas over de aanvallers, en zorgden eerder de opstootjes dan het goede voetbal voor opwinding. Verstraete kreeg het even aan de stok met Caicedo. Ook Samatta en Bourdin gingen met elkaar in de clinch. Een typisch derby-opstootje, dat D’Hondt ietwat overdreven oploste door beide kemphanen geel te geven.

Op z’n Radja’s

Een beslissing die Bourdin bij het begin van de tweede helft bijna zuur opbrak. De Fransman haalde Samatta neer voor de Antwerp-bank en ontsnapte aan de uitsluiting. Torrente koos eieren voor zijn geld, haalde Bourdin naar de kant, maar stelde vast dat zijn ploeg het moeilijk kreeg. Vanhamel stopte kopbalpogingen van Seck en Samatta. Op de verwoestende knal van Nainggolan een minuut later had de Beerschot-kapitein geen verhaal. Zowel Frey als Fischer – die het leer met de hand leek te beroeren – kwamen niet tot een schot. In de herneming kneep Nainggolan twee keer naar binnen, om vervolgens met een pegel richting winkelhaak zijn gram te halen.

De wedstrijd van Radja zat er daarmee ook op. Het bedankingslachje van Priske richting de doelpuntenmaker sprak boekdelen. Minder fraai was een beeld achter de doellijn. Een Beerschot-supporter stak zowaar het veld over om een vuurpijl in het bezoekersvak te droppen. Na het korte oponthoud kregen we nog heel wat spankracht. Holzhauser trapte op de paal. Zowel Haroun als Shankland claimden een penalty.

De gemoederen liepen in de vijf minuten blessuretijd hoog op, maar aan de 0-1 score veranderde niets meer. Een derde opeenvolgende derbyzege voor Antwerp dus, na de twee triomfen van vorig jaar. De Great Old behoudt met een knappe 28 op 36 zijn tweede plaats. Beerschot doet opnieuw een slechte zaak in de degradatiestrijd.