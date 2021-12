Raoul Hedebouw verkozen tot nieuwe partijvoorzitter PVDA

Raoul Hedebouw, de enige kandidaat om Peter Mertens op te volgens als voorzitter van de communistische partij PVDA, werd met 94,1 procent verkozen.

Kamerlid Raoul Hedebouw is de nieuwe voorzitter van het extreemlinkse PVDA. Hij is al lang een van de boegbeelden van de partij. Hedebouw is afkomstig van Luik, maar is perfect tweetalig en pleit voor nationale eenheid. Met de campagne ‘We are one’ wil PVDA een antwoord bieden op de separatistische partijen in het land. ‘Als er vandaag in België verdeeldheid is, dan wel tussen de bevolking enerzijds en de politici in de Wetstraat anderzijds’, zegt de kersverse voorzitter. Op het digitale congres richtte Hedebouw zich ook tot de jeugd. ‘We willen de jonge werkende klasse, de studenten, de jongeren die zich inzetten voor het klimaat, tegen racisme, tegen seksisme en tegen extreemrechts, voor ons winnen’, zei hij.

Socialisme 2.0

Naast de nationale eenheid blijft het sociaaleconomische een speerpunt van de partij. ‘Wij willen een andere samenleving, het socialisme 2.0, met een ander kader dan het huidige kapitalistische kader. Een samenleving waarin onze wetenschappers onderzoek kunnen verrichten met het oog op het welzijn van de mens, en niet in het belang van de raden van bestuur van enkele multinationals. Een samenleving waarin echte ecologische planning tot stand wordt gebracht, gebaseerd op de behoeften van de mensen en op de draagkracht van de natuur’, aldus Hedebouw.

Hedebouw volgt Peter Mertens op, die 18 jaar dienst deed als voorzitter. Bij de laatste verkiezingen klom de partij in Vlaanderen tot boven de kiesdrempel. Hedebouw hoopt dat percentage verder op te krikken. Hij wil de partij verder uitbouwen en nog beter inbedden in wijken en bedrijven.