Geesten rijpen voor coronabarometer

Een houvast met ijkpunten voor nieuwe coronamaatregelen. Dat is de opzet van een coronabarometer. In de politiek rijpen de geesten om die in te voeren.

Een coronabarometer die ons verlost van de chaos van nieuwe en verwarrende regels om het coronavirus in te dammen. Het idee werd al langer geopperd. Onder meer Maarten Vansteenkiste, motivatiepsycholoog aan de UGent, pleit al langer voor vaste referentiepunten voor verstrengingen of versoepelingen. Wanneer dan een bepaalde grens overschreden wordt (bijvoorbeeld X-aantal bezette bedden op intensieve zorgen) komt een vaste set aan maatregelen. ‘Het is belangrijk om helderheid te creëren en om aan te geven welk doel we concreet moeten bereiken om een volgende versoepeling mogelijk te maken’, zei hij daarover al in februari.

Die discussie werd helemaal opnieuw opgerakeld in de nasleep van het laatste ‘teleurstellende overlegcomité’, zoals minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) het zelf noemde. Misnoegdheid klonk vanuit alle hoeken van de samenleving: acteurs, de horeca en het onderwijs lanceerden open brieven en gaven interviews om hun ongenoegen in de verf te zetten. Tegelijk slaakt de zorgsector alarmkreet na alarmkreet. De patstelling leek compleet. Niemand lijkt volledig tevreden met de huidige maatregelen. En zo meteen trekt een menigte opnieuw door Brussel uit onvrede met het coronabeleid.

‘Waar gaan we op af qua maatregelen? De huidige manier van werken versterkt het vertrouwen van burgers niet. En dan spelen nog sectorbelangen telkens er beslist moet worden’, zei N-VA voorzitter Bart De Wever in De Afspraak op vrijdag tijdens een pleidooi voor een coronabarometer.

In De Zevende Dag toonde zijn collega-voorzitter Joachim Coens (CD&V) zich als medestander. ‘We hebben voorspelbaarheid nodig, een strategie op langere termijn’, zei hij. Landen als Nieuw-Zeeland en Singapore, die al met een coronabarometer werken, kunnen volgens hem als inspiratie dienen.

Partijvoorzitter Conner Rousseau (Vooruit) reageert matig positief in datzelfde VRT-programma. ‘Het mag, bijvoorbeeld op basis van drempelwaarden op de intensieve zorg. Maar ik stel me de vraag hoe zo’n barometer er dan gaat uitzien. Als je kijkt hoe op het overlegcomité beslissingen uit de bus komen, zullen we dat dan wel helder kunnen gaan vastleggen?’