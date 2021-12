Tom Lenaerts reageert op zaak-De Pauw: ‘Iedereen die erbij betrokken is, is vernederd de voorbije jaren’

Tom Lenaerts heeft zaterdag in het Canvas-programma Alleen Elvis blijft bestaan voor het eerst gereageerd op de uitspraak in het proces rond ex-collega en vriend Bart De Pauw. Hij noemde het een ‘tragische’ en ‘intrieste’ affaire, waarbij het ‘nooit tot een rechtszaak had mogen komen’. ‘Iedereen die erbij betrokken is, is vernederd de voorbije jaren.’

De Pauw werd twee weken geleden veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden voor de stalking van vijf vrouwen. Toen de televisiemaker in 2017 zelf naar buiten kwam met het nieuws dat vrouwen hem daarvan beschuldigden, sloeg dat bij Lenaerts naar eigen zeggen ‘in als een bom’.

De twee waren jarenlang onafscheidelijk op het kleine scherm, onder meer in het kijkcijferkanon Schalkse ruiters, en ze waren ook goeie vrienden. ‘Je hebt iemand 20 jaar lang heel goed gekend. Of dacht je toch’, aldus Lenaerts. ‘Als dan zoiets gebeurt, is dat tragisch. Je wordt er triestig van. Een ander gevoel kan ik er niet op plakken. Buiten intriest en verdrietig.’

‘Had nooit tot rechtszaak mogen komen’

Lenaerts heeft nog altijd moeite om over de zaak te praten. ‘Het ligt allemaal heel gevoelig, en alles wat je zegt, kan op zo veel manieren worden geïnterpreteerd of zelfs worden gebruikt (een stuk uit een kranteninterview over hoe ‘elk weldenkend mens weet waar de grens ligt’ werd in de rechtszaal gebruikt, red.).

‘Terwijl ik het gevoel heb dat het nooit tot een rechtszaak had mogen komen’, zegt Lenaerts. ‘Iedereen die betrokken is in die zaak is vernederd de afgelopen jaren. We moeten hopen dat hier iets goeds uitkomt, dat vrouwen sneller zullen opstaan, maar voor de rest: miserie, vier jaar lang, wat een hel. En ik hoop dat het voorbij is. Want voor hetzelfde geld is het nog niet voorbij.’