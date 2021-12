Chris Cuomo ‘met onmiddellijke ingang’ ontslagen bij CNN

Anker Chris Cuomo is met onmiddellijke ingang ontslagen door zijn werkgever CNN. Eerder deze week werd Cuomo al geschorst omdat hij te nauw samenwerkte met zijn oudere broer Andrew, die als gouverneur van New York in een seksschandaal belandde.

De ­Democraat Andrew Cuomo nam ontslag nadat hij door diverse vrouwen werd beschuldigd van seksueel ongeoorloofd gedrag. Al vrij snel begonnen er ook ­vragen te rijzen over de rol van zijn jongere broer Chris, een van de meest prominente presentatoren op CNN.

Het parket van New York beschikt over duizenden pagina’s mailtjes en sms’jes die op een heel nauwe samenwerking tussen de Cuomo’s wijzen. Chris zou intens hebben samengewerkt met het juridische team van Andrew. Hij adviseerde hen, maar gebruikte ook zijn journalistieke netwerk om te weten hoe dicht media als Politico en The New York Post stonden bij nieuwe onthullingen.

Zelfs Jake Tapper, een ander ­populair CNN-anker, zei dat geen enkel serieus journalist dit nog verantwoord kan noemen.

CNN huurde een extern advocatenbureau in om de zaak te onderzoeken. Zaterdag was er al genoeg informatie naar voren gekomen waardoor een ontslag van Chris Cuomo onontkoombaar was.

Cuomo zelf reageert teleurgesteld. ‘Dit is niet hoe ik mijn tijd bij CNN wou afsluiten’, zo citeert The New York Times hem.

De directie van CNN viel haar kijkcijferkanon aanvankelijk nooit af. Cuomo zelf verontschuldigde zich enkele maanden geleden: hij zei toen dat hij nu eenmaal ‘naast journalist ook broer is’, maar hield vol dat hij nooit een ­deontologische lijn had overschreden, zelfs niet in de ludieke interviewtjes met zijn broer.