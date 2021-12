Zondag overwegend betrokken met hier en daar regen en smeltende sneeuw

Het is zondagochtend overwegend betrokken met wat lichte tot matige regen, waarbij er tijdelijk ook smeltende sneeuw in het hogere binnenland kan vallen.

In de Hoge Ardennen (boven 400m) valt er sneeuw. In de namiddag komen er droge periodes voor met af en toe een bui. De maxima schommelen rond het vriespunt in de Hoge Venen, rond 4 graden in het centrum en rond 7 graden aan zee, meldt het KMI. De wind waait meestal matig uit zuidwest en zwakt later wat af. Over het westen waait de wind matig, tot soms vrij krachtig aan zee, uit noordwest, ruimend naar noord.

Zondagavond kan er eerst nog wat lichte neerslag of een (winterse) bui vallen maar geleidelijk wordt het droger. Zondagnacht wordt het droog maar blijft het zwaarbewolkt en nevelig met hier en daar mist, die lokaal kan aanvriezen. Minima van -2 graden in de Hoge Venen, rond of iets onder het vriespunt elders en rond 2 of 3 graden vlak aan zee. De wind wordt zwak veranderlijk op de meeste plaatsen.

Maandagochtend is het rustig met enkele opklaringen maar ook lage wolken en lokaal aanvriezende mistbanken. In de loop van de dag wordt het betrokken en in de loop van de namiddag gaat het over het westen regenen. Naarmate de regen verder naar het oosten trekt, gaat die ook over in smeltende sneeuw. In het oosten kan er tegen de avond tijdelijk sneeuw vallen. Maxima tussen 0 graden in het oosten en 3 tot 6 graden elders. ‘s Ochtends staat er een zwakke veranderlijke wind. Daarna wordt de wind matig uit zuid. ‘s Avonds ruimt de wind naar het westen en neemt toe aan zee.