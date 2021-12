Luca Brecel stoot door naar finale UK Championship snooker: ‘Mijn beste gevoel ooit aan de snookertafel’

De 26-jarige Belgische snookerspeler Luca Brecel staat in de finale van het prestigieuze UK Championship snooker, een van de drie grootste snookertoernooien (de befaamde ‘Triple Crown’, naast het WK en de Masters). In de halve finale klopte hij de Brit Kyren Wilson, het nummer vijf van de wereld, met 4-6. Zondag staat de finale op het programma.

Tijdens de eerste vier frames haalde zowel Brecel als Wilson een uitzonderlijk hoog niveau. Zo potte de Limburger breaks weg van 130, 105 en 59. Wilson, in zijn loopbaan goed voor vier rankingtitels, lukten breaks van 105 en 69.

Na de pauze pakte Wilson frame vijf en kwam hij voor de eerste keer in de wedstrijd aan de leiding. Brecel, die in 2017 met het China Championship de eerste grote overwinning op zijn palmares schreef, potte in de drie volgende frames breaks weg van 102, 97 en 80, waarmee hij op een frame van de overwinning kwam. Wilson won nog wel frame negen met een 83 break, maar ‘The Belgian Bullet’ slaagde er tijdens de volgende frame in met een 112 break een 6-4 overwinning te behalen.

In de finale, die wordt gespeeld naar ‘the best of 19 frames’, neemt Brecel het op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen de Engelsman Barry Hawkins (WS-14) en de Chinees Zhao Xintong (WS-26).

Brecel: ‘Vannacht al gedroomd van de finale’

‘Ik kende al een goede seizoenstart, en dan kan er van alles gebeuren’, verklaarde Brecel achteraf. ‘Het is gewoon vertrouwen in jezelf hebben. Ik heb voor de aanvang van het seizoen bewust gekozen om te proberen mijn tegenstanders minder kansen te geven. De voorbije nacht heb ik nochtans niet goed geslapen. Ik droomde al van de finale. Ik voelde me de hele wedstrijd goed, het beste gevoel dat ik ooit heb gehad aan een snookertafel.’