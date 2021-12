Cercle Brugge wint derby tegen mak KV Kortrijk

Cercle Brugge heeft een gouden zaak gedaan in het klassement. De Vereniging zette een onmondig KVK met 0-2 weg. De ongrijpbare Rabbi Matondo tekende voor de twee doelpunten. Met de eerste zes op zes zet Cercle Brugge druk op SV Zulte Waregem, dat zondag tegen Anderlecht speelt. Kortrijk blijft na een 4 op 15 hangen in de middenmoot.

Het Guldensporenstadion was het decor voor het competitiedebuut van kersvers Cercle-coach Dominik Thalhammer. De Oostenrijker presenteerde krak dezelfde elf als degene die onder Yves Vanderhaeghe wisten te winnen tegen KV Mechelen. Bij Kortrijk ontbraken Gilles Dewaele - met rugproblemen - en de geschorste Kevin Vandendriessche. Lucas Rougeaux en Sambou Sissoko namen hun plaats in.

De match was nog niet goed begonnen of de thuisploeg verloor al een derde basisspeler. Targetman Pape Gueye had zich verstapt en moest met een knieblessure van het veld. Zijn vervanger Badamosi zou totaal niet bereikt worden. KVK bleek totaal onmondig, de aanvallers kwamen er niet aan te pas. Het enige wapenfeit in de eerste helft waren twee verre afstandspogingen van Palaversa.

Dan verging het Cercle Brugge beter. De Vereniging won makkelijk de strijd op het middenveld. Het werd meteen duidelijk dat KVK de strijdlust en kilometers miste van de geschorste Kevin Vandendriessche. Vooral Matondo was moeilijk aan banden te leggen.

Matondo opent de score

Op het halfuur werd Cercle Brugge ook beloond voor de aanvalslust. Velkovski met een halve volley naar Deman op het middenveld, die in één tijd lang verlengde tot bij Matondo. De Welshman kneep naar binnen en zette achtereenvolgens Rougeaux, Moreno, Sainsbury en Palaversa in de wind, waarna hij hem overhoeks tegen de netten trapte. Ilic – op het verkeerde been - kon alleen kijken hoe de bal binnen ging na kinderlijk verdedigen bij KVK.

Cercle dus verdiend op voorsprong, al mocht de Vereniging zich ook in de handen wrijven dat ze Lopes niet van het veld zag gaan met een tweede gele kaart toen hij veel te laat kwam op Rougeaux. Bert Put hield het karton op zak, al hield hij zich doorgaans niet in. Het Guldensporenstadion was een strijdtoneel, waarbij beide teams op en soms over het randje duels uitvochten. Aan de rust stonden al vier spelers geel geboekt.

KVK van zijn kant mocht blij zijn dat het met het kleinste verschil kon gaan rusten, Ilic bokste een schot van Matondo weg en Rougeaux moest een gemaakte goal van Deman van de lijn keren. Ook na de rust was hetzelfde spelbeeld te zien. De Kerels leken eerder jongens, want de intensiteit lag veel te laag en de slordigheden stapelden zich op.

Cercle Brugge profiteerde en drukte verder naar voren. Matondo speelde de ingevallen Milan aan, Ilic moest zich helemaal uitstrekken om de bal uit de hoek te halen. Op de daaropvolgende corner was de afvallende bal voor Hannes Van Der Bruggen, die zijn ex-ploeg ei zo na het nekschot toediende. Zijn zwieper spatte uiteen op de deklat.

Morsen met de kansen

De bezoekers morsten echt met de kansen. Hotic met de corner, Dilan verlengde, maar Milan devieerde de bal uit doel. Kortrijk stak nog eens de neus aan het venster, maar Badamosi moest veel beter doen met de assist van Rougeaux. Zijn poging ging over en naast. Daar was Cercle al weer. Daland kopte op een corner van Hotic naar doel, maar Milan devieerde uit doel. Weg kans.

Somers ging vervolgens op wandel op rechts, KVK leek nog maar eens onderbemand achterin en Sainsbury en Radovanovic kwamen veel te laat. Somers bereikte Hotic, die oog in oog met Ilic naar de linkerhoek mikte, Matondo kon op 25 centimeter in doel duwen. Wéér hij, met zijn derde doelpunt in twee wedstrijden is hij toch wel de man van de revival van Cercle Brugge.

Foto: BELGA

Een ontstellend zwak Kortrijk mocht erg dankbaar zijn dat de eindcijfers niet veel zwaarder waren. Milan en Vanhoutte misten reuzekansen waardoor KVK een 0-4 bespaard werd. De nederlaag bleef beperkt tot 0-2, maar dat verdoezelde niet dat de Kerels de zwakste prestatie onder Karim Belhocine neerzetten.

Goed voor een eerste zes op zes dit seizoen voor Cercle Brugge, dat zijn revival daarmee kracht bijzet en zo de druk zet op SV Zulte Waregem opvoert. Essevee ziet Cercle naderen tot op een punt, maar moet zondag nog aan de bak tegen Anderlecht. KVK lijkt dan weer definitief in de middenmoot te verzeilen. De Kerels wisten al vijf wedstrijden niet meer te winnen. Door de 4 op 15 dreigt Kortrijk de voeling met de top acht definitief te verliezen.