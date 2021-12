KV Oostende pakt eerste zege in zes matchen (2-1) tegen Eupen en blijft weg uit degradatiezone

Sinterklaas bracht de eerste competitiezege in bijna twee maanden voor KV Oostende. Het zag er lang benard uit tegen Eupen, maar in het slotkwartier konden de Kustboys een achterstand omzetten in een verdiende zege via Gueye en Bätzner (2-1). Een opluchting voor de club, want ook kelderconcurrent Cercle Brugge won op KV Kortrijk.

Zes nederlagen op rij in de competitie: dat is KV Oostende nog nooit overkomen sinds de terugkeer naar eerste klasse. Daarom dat puntengewin tegen Eupen van levensbelang was. De mot zat er serieus in aan zee, want met al die opeenvolgende nederlagen blijven ook de supporters weg: amper 1.730 fans zaten er in de tribune. Geef ze maar eens ongelijk: tijdens de eerste helft was het niet om aan te zien. Nog voor het kwartier had die dekselse Prevljak Eupen al op 0-1 gezet na een mooi gekruist schot, ondanks het feit dat de goal eerst werd afgevlagd werd voor offside. De VAR corrigeerde: Prevljak stond méér dan een meter onside. Ook de arbitrage schoot kemels.

Eupen had alle troeven in handen om KVO helemaal kapot te spelen, maar besloot achterover te leunen. En dat is nooit een goed idee. Nog voor de rust kreeg Oostende zonder écht goed te spelen enkele prima kansen. Eerst zag Gueye zijn kopbal gekeerd door Himmelmann, daarna pakte de Duitse goalie ook nog een schot van zijn landgenoot Bätzner in de korte hoek. Een gelijkspel aan de rust had misschien verdiend geweest voor Oostende, dat tijdens de rust ook nog te horen kreeg dat Cercle Brugge op voorsprong stond. De match was nog niet gespeeld, of het werd érg heet onder de voeten van de Kustboys.

Foto: BELGA

Tandje bij tijdens de tweede helft, dan maar? KV Oostende ging alvast meteen voor een doelpuntje en voerde immense druk op de verdediging uit de Oostkantons. Dat resulteerde na tien minuutjes in een penalty na een duidelijke obstructiefout van Heris op Gueye... al was dat zonder de VAR gerekend. De Cremer werd naar het schermpje geroepen en maakte zijn beslissing ongedaan. Een erg vreemde call, en vooral eentje waar Eupen goed wegkwam. Maar goed: KVO had toen nog een halfuurtje de tijd om het overwicht om te zetten in een gelijkmaker.

Dat lukte in de 74ste minuut: Gueye werd diep gestuurd door Ndicka, en schoof de verdiende 1-1 prima onder Himmelmann. Het was de tiende competitietreffer voor de Senegalees. Een minuut later kon Gueye zelfs de 2-1 maken, maar eigenlijk had hij de bal moeten afleggen voor Ndicka. Kans verkeken. KVO gaf de hoop niet op en bleef duwen. Het was uiteindelijk Bätzner die in de slotfase de bevrijdende 2-1 scoorde. De Duitse jeugdinternational stoomde door het centrum tot aan de zestien en schoot vervolgens onhoudbaar binnen.

Na een zenuwslopend einde mochten de Kustboys juichen: vijf minuten extra tijd brachten geen verandering meer in de score. Zo blijft KV Oostende op een relatief veilige afstand van de degradatiezone, ondanks de zege van Cercle.