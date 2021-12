Onderwijs reageert gepikeerd op uitspraken Jan Jambon

‘Jan, in twee zinnen heeft u vrijdag getoond hoe u denkt over het Vlaamse basisonderwijs.’ Dat stond in een open brief van schooldirecteur Gunter Aerts, veelvuldig gedeeld op sociale media. De minister-president omschreef de laatste week voor de kerstvakantie als ‘pedagogisch onbelangrijk, met wat voorlezen en weet-ik-veel-wat’.

‘Uw uitspraken toonden aan dat u geen respect heeft voor deze sector en zelfs hun professionaliteit niet eens erkent’, schrijft Gunter Aerts in de open brief. ‘Als je zulke uitspraken doet, dan minimaliseer je het probleem richting ongeruste ouders, maar tegelijk steek je een mes in de rug van het hele onderwijsfront. Het basisonderwijs wordt zo gereduceerd naar een veredelde kinderopvang. Het verraadt dat hij enkel de scholen open wil houden om ouders aan het werk te houden en niet omdat hij begaan is met ons. Zeg het dan ook zo.’

• Onderwijs legt extra maatregelen op na overleg

Topman van het Katholiek onderwijs, Lieven Boeve, kon het enkel maar eens zijn met de directeur. ‘De minister miskent de pedagogische kwaliteiten van het basisonderwijs net op een moment dat personeel al op zijn tandvlees zit, dat is dubbel jammer’, zegt Boeve. ‘Je kan niet de ene week een voorleesweek organiseren omdat het belangrijk is, en dan een week later zeggen dat voorlezen pedagogisch niet belangrijk is. Ook de kerstfeestjes en vieringen zijn belangrijk, want op school leer je niet enkel leren maar ook leven.’

Ook bij het Gemeenschapsonderwijs zitten ze verveeld met de uitspraken. ‘De laatste weken werken wij rond welbevinden en worden er bijvoorbeeld nieuwjaarsbrieven geschreven. Dat lijkt misschien een leuke randactiviteit, maar dat is net een zeer taalkundige oefening. Ook voorlezen is zo waardevol voor de taalvaardigheid van onze kinderen’, zegt woordvoerder Nathalie Jennes.

• Ouders kunnen tijdelijke werkloosheid inroepen tijdens extra week kerstvakantie

Die afkoelingsweek komt overigens veel te laat, reageert Koen De Backer van de onderwijsvakbond VSOA. ‘Elke week is volgens ons even pedagogisch. Wij betreuren enorm dat dit dan de motivatie is van de minister om de afkoelingsweek in te roepen. Je zou toch mogen verwachten dat de pauzeknop wordt ingedrukt omdat het hier brandt.’

Minister Jan Jambon reageerde zaterdag via zijn woordvoerder. ‘Het is nooit de bedoeling geweest om te schofferen. Maar we zijn wel van mening dat we een afkoelingsweek beter naar aanloop van een vakantie inplannen dan midden in het schooljaar.’