AA Gent wint nipt van OH Leuven en duikt de top vier binnen

AA Gent had aan één doelpunt voldoende om de drie punten uit Leuven mee te nemen. Het werd de derde opeenvolgende competitiezege voor de ploeg. Tissoudali scoorde al voor rust met een gelukje en besliste zo uiteindelijk een duel dat vooral na rust echt boeiend werd om te volgen.

Bij de thuisploeg gaf Marc Brys de voorkeur aan Malinov ten nadele van Keita. Hein Vanhaezebrouck kon geen beroep doen op Kums (buikgriep) waardoor het duo Owusu-De Sart aan de aftrap verscheen. De Gentse coach koos uiteindelijk toch weer voor Samoise op de rechterflank. Hierdoor verhuisde Castro-Montes opnieuw naar de bank.

Gent greep OH Leuven meteen bij de keel en het was niet toevallig man-in-vorm Tissoudali die het eerste Gentse doelgevaar inluidde: de Amsterdammer infiltreerde sluw en legde de bal netjes af tot bij Odjidja. Het schot van de Gentse aanvoerder miste evenwel de juiste richting en zoefde hoog over het doel van Runarsson.

Even later was het wel raak toen Tissoudali zijn kans ging vanuit een scherpe hoek. De Norre devieerde de bal heel ongelukkig waardoor die in een boogje over een kansloze Runarsson in doel belandde. OH Leuven kon in het openingskwartier geen vuist maken en beperkte zich noodgedwongen tot het opvangen van de blauw-witte aanvalsgolven.

Gent kon dit hoge tempo echter niet langer dan een kwartier volhouden. De Buffalo’s kwamen zelfs goed weg toen Kaba zich een baan naar het Gentse doel wroette en chaos stichtte in de bezoekende defensie. Depoitre wilde de bal ontzetten maar raakte zowaar Nurio waardoor de bal via de lat opnieuw in het veld caramboleerde.

Irritant derde kwartier zonder doelpunten

Deze fase leek wel een omslagpunt in de wedstrijd. Vervolgens kregen we een bijzonder nerveuze vertoning waarbij de spelers plots vergaten om te voetballen en vooral belangstelling hadden in het uitlokken van opstootjes. Bij de bezoekers kon Okumu bovendien op het half uur niet meer verder nadat hij tien minuutjes eerder onzacht in contact kwam met OHL-spits Kaba.

AA Gent slaagde er in het derde kwartier niet meer in om haar dominant voetbal van het openingskwartier terug te vinden maar toch dook het regelmatig op in de buurt van Runarsson. Depoitre, Tissoudali en Nurio misten evenwel de mogelijkheden om de Gentse voorsprong nog voor de rust te verdubbelen.

De tweede helft startte met een snelle Gentse tegenstoot waarbij De Sart de bedrijvige Nurio knap vrijspeelde in de Leuvense zestien. De Angolees kwam oog in oog met Runarsson maar besloot op de Ijslander. Aan de overkant drong De Norre diep door in het Gentse strafschopgebied maar zijn schot ging ruim naast.

Tissoudali goochelt zichzelf uit de match

Snel weer naar de overkant waar De Sart heerlijk Tissoudali lanceerde. Die ging fluks voorbij Dewaest maar Runarsson kon zijn poging in extremis nog verijdelen. De tweede helft was nu veel aangenamer om te volgen en de thuisploeg stak via Maertens andermaal hun neus aan het venster maar Bolat ging goed plat.

OH Leuven kwam na de pauze dan ook veel scherper uit de kleedkamer en leek iets na het uur dan toch gelijk te maken: Schrijvers vond de vrijstaande Mercier maar die besloot op de paal. De troepen van Brys roken nu echt bloed en trokken massaal in de aanval. Bolat stond echter pal en duwde een poging van Maertens in hoekschop.

Foto: BELGA

In de Gentse voorhoede was Tissoudali ondertussen volledig uit de match verdwenen. Niets lukte nog voor de dribbelaar. Hierdoor stokten de Gentse aanvallen ook te vaak al in een vroeg stadium. De connectie tussen de Buffalo’s bleek net als het communicatiemateriaal van één van de assistenten van ref Boterberg aan een reset toe.

Illustratief voor de Gentse problemen was een tegenaanval waarbij Odjidja in scoringspositie kwam maar die legde onnodig breed tot bij Samoise die even verrast was al de toeschouwers. Weg kans. Mercier creëerde aan de overkant intelligent ruimte voor zichzelf maar zijn volley zoefde naast. Nogmaals Tissoudali dan maar dacht AA Gent maar andermaal besloot die op de vuisten van Runarsson.

Vanhaezebrouck greep in met een drievoudige wissel. Odjidja, Tissoudali en Depoitre ruimden baan voor Lemajic, Malede en Hjulsager. Die laatste liet zich ook meteen opmerken met een knappe rush maar zijn voorzet werd door Chakla in hoekschop verwerkt.

Tijd voor een vijfde wissel, oordeelde Vanhaezebrouck en hij bracht Castro-Montes voor een moegestreden Samoise. Bij de thuisploeg werden Dewaest, Tamari en Chakla dan weer vervangen door Shengelia, Ngawa en Rezaei. Dit bleek het startsein voor het Leuvense slotoffensief.

Foto: BELGA

Wat volgde was een bijzonder spannende slotfase. OH Leuven had evenwel bijzonder veel pech want Kaba fusilleerde van dichtbij Bolat maar trof opnieuw de lat en stond volgens de lijnrechter ook buitenspel.

AA Gent speculeerde nu op de tegenaanval maar veruizuimde de match te beslissen. Malede mocht in de toegevoegde tijd nochtans nog op Runarsson af maar was zo verbaasd dat hij niet teruggefloten werd door Boterberg dat hij zich de bal pardoes liet ontfutselen door de OHL-doelman. Lemajic kreeg ook nog twee mogelijkheden maar de Servier liep in eerste fase buitenspel en besloot nadien ook nog eens ontstellend zwak.