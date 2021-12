Wout van Aert overklast concurrentie op Superprestige Boom

Wout van Aert (Jumbo-Visma) heeft zaterdag bij zijn comeback in het veld meteen de overwinning gepakt. De Belgische kampioen ging er tijdens de Superprestige-manche in Boom in de tweede ronde al alleen vandoor en werd niet meer ingehaald.

Van Aert rondde een indrukwekkende solo af met een voorsprong van 1:40 op eerste achtervolger Toon Aerts (Trek Baloise Lions). De Nederlander Lars van der Haar (Trek Baloise Lions) werd derde op 1:48, net voor Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal). Het is voor Van Aert zijn derde zege in Boom, na 2016 en 2017. Vorig jaar was Eli Iserbyt de beste.

Foto: Belga

In de tussenstand van de Superprestige blijft Iserbyt na vijf manches aan de leiding. De West-Vlaming won de vorige drie manches, in Ruddervoorde, Niel en Merksplas, maar ziet belager Toon Aerts wel naderen.

Valpartij Toon Aerts

‘Dit had ik absoluut niet verwacht’, zei Van Aert na zijn demonstratie. ‘Ik voelde vanaf de start dat ik goed was en ik kon snel opschuiven. Maar dat ik zo snel zou weg zijn, had ik totaal niet verwacht.’

Wout van Aert werd een handje geholpen door de valpartij van Toon Aerts achter zich. ’Ik zag het niet gebeuren, maar ik zag wel dat ik meteen een grote voorsprong had. Ik dacht met Toon het verschil te maken, maar plots was ik alleen weg. Toen moest ik wel even schakelen naar mijn eigen tempo, maar dat bleek ook sneller dan de rest.’

‘Al die trainingsuren in de regen waren niet voor niks.’

Ook Wout van Aert ging in de zesde ronde nog ten val, gelukkig zonder erg. ‘Ik begon wat moe te worden, en bij zo een mooie voorsprong is het altijd gevaarlijk om wat concentratie te verliezen. Maar ja, dat hoort erbij.’

Foto: Belga

Of Van Aert nu met een gerust gemoed de rest van zijn veldritseizoen kan aanvatten? ’Ik denk niet dat ik te veel conclusies moet trekken. Maar voor mezelf is dit wel een veel betere start dan gehoopt. Dit geeft vertrouwen voor wat nog moet komen. Al die trainingsuren in de regen waren niet voor niks.’