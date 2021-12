Vulkaanuitbarsting drijft Javanen op de vlucht

Op het Indonesische eiland Java is zaterdag de vulkaan Semeru opnieuw uitgebarsten. De nabijgelegen dorpen zijn door de dikke rookwolken in duisternis gehuld. Op lokale tv-stations zijn beelden van vluchtende mensen te zien.

Er zijn voorlopig geen meldingen van doden of gewonden. De lokale zender Kompas TV zegt wel dat er een brug is ingestort en dat huizen onder het vulkanisch puin zijn bedolven. De bijna 3.700 meter hoge vulkaan is de hoogste berg van Java. Hij ligt in het Nationaal Park Bromo-Tengger-Semeru Nationaal Park, in het oosten van het eiland. Thoriqul Haq, het districtshoofd van Lumajang, zegt dat er vrijdag al gerommel van de vulkaan te horen was.