Vallende sterren op komst

De meteorenzwerm Geminiden is op komst en zal rond 14 december het maximum bereiken. Als het weer het toelaat, zullen 90 tot 105 meteoren per uur zichtbaar zijn. Ook in de dagen ervoor zullen vallende sterren van deze meteorenzwerm te zien zijn, meldt weerplatform Meteovista.

De naam Geminiden komt van het sterrenbeeld Gemini (Tweelingen). De meteoren van de Geminiden zijn elk jaar rond half december zichtbaar bij helder weer. De Geminiden verschijnen best hoog aan de zuidwestelijke hemel, op een hoogte van 48 tot 65 graden. Die hoogte helpt volgens Meteovista zeker mee voor een goede zichtbaarheid en vooral in de tweede helft van de nacht van 13 op 14 december zijn de meteoren zichtbaar. In de eerste helft van de nacht stoort de maan, want die is voor 80 procent vol. Halfweg de nacht gaat de maan onder.