Jongen die kabelbaandrama overleefde weer in Italië

Na de beslissing van een Israëlische rechtbank is Eitan, de enige overlevende van het dodelijke ongeval met de kabelbaan in Stresa, teruggekeerd naar Italië. Het vliegtuig uit Tel Aviv met de jongen en zijn tante langs vaderskant is vrijdag kort na 22 uur in Bergamo geland. Dat hebben verschillende Italiaanse media gemeld.

De zesjarige jongen verloor op 23 mei zijn ouders, overgrootouders en een jonger broertje toen een gondel op de Monte Mottarone in Stresa aan het Lago Maggiore naar beneden stortte. Daarbij kwamen veertien mensen om het leven. Hij verbleef daarna bij zijn tante in de Noord-Italiaanse stad Pavia.

Nadien brak een voogdijstrijd over de jongen los tussen de tante en zijn familieleden langs moederskant in Israël. Op 11 september brachten de grootvader van Eitan en een medeplichtige hem, in strijd met een gerechtelijk bevel, met een privévliegtuig via Zwitserland terug naar Israël. Het Hooggerechtshof in Jeruzalem oordeelde maandag dat de jongen naar Italië moet worden teruggebracht en bevestigde daarmee de vonnissen van de lagere rechtbanken. In de uitspraak beriep de rechter zich op het Haags Kinderontvoeringsverdrag. De grootvader had het kind ontvoerd en wilde het in Israël houden.

Dubbele nationaliteit

De juridische strijd is nog niet voorbij: op 9 december staat een nieuwe hoorzitting gepland bij de voogdijraad in Milaan. De familie in Israël wil de tante de voogdij ontnemen. Bovendien had het bevoegde parket van Pavia een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen de grootvader en een vermoedelijke medeplichtige. Die laatste werd op Cyprus gearresteerd en ondervraagd, aldus de media.

Eitan heeft de dubbele nationaliteit. Hij is geboren in Israël, maar kort na zijn geboorte verhuisden zijn ouders naar Italië.