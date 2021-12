Vlaanderen biedt coronasteun aan zwaar getroffen ondernemers

Vlaanderen biedt bescherming aan ondernemers die zwaar getroffen worden door de nieuwe coronamaatregelen van het Overlegcomité. Sommigen moeten hun activiteiten immers verplicht stopzetten, andere zullen zware omzetverliezen lijden.

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits stelt twee beschermingsmaatregelen voor om de financieel gezonde ondernemers te helpen hun vaste kosten te blijven betalen, meldt ze zaterdagochtend in een persbericht. Het gaat om het Vlaams beschermingsmechanisme en overbruggingsleningen die terugbetaald moeten worden. De maatregelen worden nog aangemeld bij de EU in het kader van de staatssteunregels.

‘Na de strikte maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus te verminderen, zullen ondernemers in verschillende sectoren hun omzet opnieuw zien dalen’, zegt Crevits. ‘Daarom stellen we voor om net als de voorbije twintig maanden ook nu weer de financieel gezonde ondernemingen te beschermen via het Vlaams beschermingsmechanisme. Daarnaast voorzien we ook in overbruggingsleningen die terugbetaald moeten worden op 2 of 3 jaar. Wie sterke hinder ondervindt door overheidsmaatregelen, moeten we beschermen.‘

Het gaat dan om ondernemers in onder andere de eventsector, discotheken, feestzalen, bus- en personenvervoer, grote vakantiewoningen en jeugdherbergen, reisbureaus, bioscopen of professionele indoorsportclubs. De steun bedraagt 10 procent van de helft van de omzet die de onderneming had in het laatste kwartaal van 2019. Er is een maximale steun van 11.250 euro voor ondernemingen tot 10 werknemers, 22.500 euro voor ondernemingen met 10 tot 49 werknemers en 60.000 euro voor ondernemingen met 50 of meer werknemers.

Dubbele bewijslast

Wie verplicht gesloten is, moet voor de actuele sluitingsperiode geen omzetverlies aantonen, maar moet wel de omzet in de referentieperiode in 2019 bewijzen. Andere ondernemers die getroffen worden, maar niet verplicht gesloten zijn, moeten actief blijven en omzetverlies aantonen. Daarin zal Vlaanderen strikter zijn dan bij vorige maatregelen. Er komt een dubbele bewijslast. Dat betekent minstens 30 procent omzetverlies in het laatste kwartaal van 2021 in combinatie met een omzetverlies van minstens 60 procent in de getroffen periode.

Het omzetverlies moet worden aangetoond aan de hand van de btw-aangiften en een attest van een externe boekhouder. Er wordt geraamd dat daarvoor circa 25 miljoen euro nodig zal zijn.