Zachte zaterdag met regen in de namiddag

Het wordt zaterdag tijdelijk zachter en aanvankelijk droog. Later in de namiddag gaat het opnieuw regenen, ‘s avonds wordt het overal droog met opklaringen. De maxima schommelen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 8 graden aan zee. De wind waait zwak tot matig, aan zee wordt de wind vrij krachtig tot krachtig, met pieken tot 70 kilometer per uur. Dat meldt het KMI.

Zaterdagnacht wordt het meestal droog met nog enkele winterse buien over het uiterste zuidoosten en aan zee. De minima liggen tussen -2 en 5 graden. In het binnenland is er weer gevaar voor gladde wegen. De wind wordt zwak tot matig, aan zee vrij krachtig.

Zondag wordt het zwaarbewolkt met wat lichte regen of smeltende sneeuw. In de Ardennen valt wat sneeuw. De maxima liggen rond het vriespunt in de Hoge Ardennen, rond 4 graden in het centrum en rond 7 graden aan de kust. De wind waait zwak tot matig.

Maandag hangen er veel wolken en is het eerst nog droog. Tegen de avond arriveert een neerslagzone vanuit het westen en gaat het af en toe wat regenen, in Hoog- België valt er dan wat sneeuw. Het wordt 4 graden in het centrum bij een matige wind.

Dinsdag is het wisselend bewolkt en blijft het mogelijk tot de avond droog. Het wordt een graad of 5 in het centrum. De wind kan vrij krachtig zijn met rukwinden in het westen tot zo’n 70 kilometer per uur.

Woensdag is er doorgaans veel bewolking en kunnen er enkele buien vallen, op de Ardense hoogten met een winters karakter. De maxima liggen rond 6 graden in het centrum.