Ook twee nijlpaarden Antwerpse Zoo besmet met coronavirus

Imani (14 jaar) en Hermien (41), de nijlpaarden van de Antwerpse zoo, zijn besmet met het coronavirus. De dieren stellen het weliswaar goed.

De besmettingen bleken uit laboresultaten van het nationale diergeneeskundige laboratorium van Sciensano. Het is onduidelijk hoe ze besmet zijn geraakt.

Vorig jaar werden alle zoog­dieren in de zoo van Antwerpen nog getest op het coronavirus en werd er geen covid-19 gesignaleerd. De besmetting van de nijlpaarden is de eerste in de zoo. ‘De dieren proestten wat snotjes uit, die ik uit voorzorg op bacteriën liet testen’, zegt dierenarts Francis. ‘Het resultaat was negatief, maar ik heb de stalen voor alle zekerheid ook laten testen op covid-19. Naar mijn weten is dit de eerste besmetting bij nijlpaarden. Wereldwijd is het virus vooral gemeld bij mensapen en katachtigen.’

De zoo sloot het nijlpaarden­gebouw onmiddellijk voor bezoekers. De verzorgers werden getest en bleken negatief. De veiligheidsmaatregelen werden verscherpt. De medewerkers dragen nu, behalve een mondmasker, ook een ­veiligheidsbril als ze in contact ­komen met de dieren. Ze vermijden ook het contact met andere verzorgers en dieren en leggen ­dagelijks een sneltest af. Tot de nijlpaarden negatief testen, blijft het gebouw dicht voor bezoekers.

Volgens de Zoo stellen Imani en Hermien het intussen wel goed. De oorzaak van de besmetting is niet duidelijk: geen van de verzorgers had recent covid-symptomen en het is onmogelijk om te achter­halen of ze het virus asymptomatisch hebben overgedragen.