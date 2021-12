Mondmaskerplicht voor kinderen vanaf 6 jaar: al tekorten bij apotheken en groothandels

Vrijdag heeft de regering beslist dat kinderen vanaf 6 jaar een mondmasker moeten dragen op plaatsen waar dat nu voor volwassenen al verplicht is. De vraag naar kindermondmaskers is nu al zo groot dat apotheken en groothandels de vraag amper kunnen bijhouden.

De beslissing kwam er op vraag van de experten, nadat was gebleken dat kinderen en jongeren de motor zijn achter de vierde coronagolf. Intussen wordt echter duidelijk dat de medische sector niet voorbereid was op de massale vraag naar mondmaskers voor kinderen.

Bij apotheek Roma in Borgerhout bijvoorbeeld is de vraag momenteel zo groot dat klanten er hun exemplaar al moeten bestellen. Maandag wordt er een nieuwe voorraad verwacht. Ook bij de Bankapotheek in Antwerpen, tegenover het oude gebouw van de Nationale Bank, lopen de bestellingen razendsnel binnen. ‘We hebben net nog een grote bestelling gedaan, maar nog geen antwoord gekregen van onze groothandelaar’, klinkt het.

Zelfs de groothandels raken nu in de problemen. Bij Ortho Medica in Geraardsbergen is het nu al overwerken. ‘De mails met bestellingen blijven maar binnenstromen. We hebben momenteel nog voldoende voorraad om maandag de bestellingen uit te sturen, maar daarna is de stock op en moeten we een nieuwe voorraad zien te bemachtigen. Hoelang we daarop zullen moeten wachten, is niet duidelijk.’

De supermarkten wachten even af hoe de vraag evolueert. Bij Colruyt wordt er overlegd en bij Delhaize zijn er nog voldoende mondkapjes voor volwassenen in voorraad, klinkt het. ‘Die kunnen makkelijk worden aangepast door een knoop in de touwtjes te leggen.’