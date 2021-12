KBVB en Sun Reizen aansprakelijk voor campingflop op WK 2014

De Belgische Voetbalbond (KBVB) en Sun Reizen moeten 206 fans van de Rode Duivels een schadevergoeding betalen omdat de camping Devillage in Brazilië niet voldeed aan wat beloofd was. Dat heeft de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel vrijdag beslist. In een eerder, strafrechtelijk, proces waren de KBVB en Sun Reizen vrijgesproken door het Brusselse hof van beroep. Ook tegen deze uitspraak is nog beroep mogelijk

Naar aanleiding van de wereldbeker voetbal 2014 in Brazilië, het eerste toernooi waar de Rode Duivels sinds lang aan deelnamen, organiseerde de KBVB een supporterscamping, die de naam Devillage kreeg. Dat moest een tijdelijk Belgisch fandorp zijn binnen een bestaande, idyllisch genoemde camping, nabij het strand in de ruimere omgeving van Rio de Janeiro. De KBVB en Sun gingen daarvoor in zee met het Nederlandse bedrijf Oranjecamping dat kon bogen op een ruime ervaring met supportersreizen voor de Oranjefans. De lokale uitbater was Camping Clube Do Brazil.

De promotie was veelbelovend: verblijf in luxetenten, topfaciliteiten, uitgebreide en gevarieerde maaltijden bereid door Belgische chefs, Belgisch bier, terrasjes en feestjes, overal wifi, alle wedstrijden op groot scherm, live optredens, een privéstrand, alles exclusief en beveiligd en met een eigen fan embassy. Honderden enthousiaste voetbalfans betaalden tot 5.000 euro per persoon voor een all-in van negen nachten, vluchten inbegrepen.

Modder en smerig sanitair

Onmiddellijk bij aankomst hadden de reizigers een hoop klachten: er was nauwelijks opvang, de tenten waren piepklein, alles stond onder modder, er was geen wifi, geen elektriciteit in de luxetenten, de maaltijden waren ondermaats, het Belgische bier werd vastgehouden bij de douane, er stonden lange rijen voor het aftands en smerig sanitair, er was geen warm water, er liepen elektriciteitskabels door de douches, het zogenaamde privéstrand was allesbehalve dat, en er was geen beveiliging op de camping. De perikelen werden gedeeltelijk verholpen, maar niet tot voldoening van de kampeerders.

Test Aankoop stapte voor 206 fans naar de burgerlijke rechtbank maar dat proces werd doorkruist door een strafrechtelijke klacht van enkele supporters. De consumentenorganisatie stelde zich daarop burgerlijke partij in naam van 206 supporters. De correctionele rechtbank veroordeelde in eerste aanleg zowel de Voetbalbond als Sun Reizen tot een geldboete, maar in beroep werden beiden volledig vrijgesproken.

Test Aankoop besliste daarop de zaak voor de burgerlijke rechtbank verder te zetten en die heeft de supporters nu gelijk gegeven.

Geen volledige terugbetaling plus schadevergoeding

‘De rechtbank beschouwt zowel de KBVB als Sun als de aansprakelijke reisorganisatoren, zij moeten elk instaan voor de volledige schade van de reizigers’, zegt Els De Breucker, persrechter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel . ‘De rechtbank is wel niet volledig ingegaan op de vorderingen van de reizigers. Een volledige terugbetaling van de reissom met een schadevergoeding daarbovenop, zoals eisers in eerste instantie vroegen, vindt de rechtbank niet verantwoord. Over de vluchten en de transfers waren er geen klachten.’

De toegekende vergoedingen variëren van enkele honderden euro’s tot bedragen van ruim 1.700 euro, met daarbovenop nog de interesten. De rechtbank oordeelde verder dat de KBVB en Sun in hun onderlinge verhouding elk aansprakelijk zijn voor 50 procent. Zij mogen zich verhalen op Oranjecamping en die mag zich verhalen op Camping Clube do Brasil. Tegen de beslissing van de rechtbank is wel nog hoger beroep mogelijk.