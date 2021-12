Frank Vandenbroucke ontgoocheld na Overlegcomité: ‘Teleurstellend compromis’

Op de persconferentie na het Overlegcomité zei Frank Vandenbroucke (Vooruit) dat hij zelf strengere maatregelen had willen nemen. ‘Het is een teleurstellend compromis geworden, maar we zullen het stipt en nauwkeurig uitvoeren.’

Frank Vandenbroucke stak op de persconferentie na het Overlegcomité zijn ontgoocheling niet onder stoelen of banken. ‘De uitdaging van vandaag was om snel te blussen daar waar het vuur nog brandt. Door sterke maatregelen te nemen ervoor zorgen dat de pijn in de zorgsector niet te lang duurt. Ik zal u daarom eerlijk zeggen dat het compromis van vandaag voor mij teleurstellend is. Dit kon sterker zijn. Maar zoals altijd: dit is een compromis. We zullen het nauwkeurig en stipt uitvoeren.’

• Dit heeft het Overlegcomité beslist

‘Volgens viroloog Steven Van Gucht is de piek van de besmettingsgolf stilaan mogelijk in zicht. Dat is goed nieuws, maar we mogen ons natuurlijk niet vergissen over wat dat betekent. Ook dat plateau is namelijk veel te hoog’, vervolgde Vandenbroucke. ‘Er gaat veel te veel virus rond. We zitten in onze ziekenhuizen ver voorbij de pijngrens. Ik denk als minister van Volksgezondheid na over wat dat zal betekenen voor de ziekenhuizen, voor het personeel en de patiënten. Welke gevolgen heeft het voor hen als we die druk niet snel kunnen doen afnemen? Dat houdt me enorm bezig.’

Vandenbroucke: ‘Dat wil niet zeggen dat er vandaag geen stappen vooruit zijn gezet. Eindelijk zijn we het erover eens dat kinderen vanaf zes jaar er ook baat bij hebben om een mondmasker te dragen, ook al is dat niet gemakkelijk. Eindelijk zijn we zover dat elke klas een co2-meter moet hebben. Dat is natuurlijk een goeie zaak, al had ook dat wel eerder moeten gebeuren.’

Vaccins voor kinderen

De minister van Volksgezondheid vertelde vervolgens dat hij gisteravond met Pfizer afspraken kon maken voor de levering aan ons land van 336.000 vaccins voor kinderen. Dat zou eind december gebeuren. Begin januari volgt een tweede zending van 400.000 vaccins.

‘We moeten én vaccineren, én een boostervaccin zetten, én tegelijk de structurele maatregelen aanhouden om de circulatie van het virus tegen te houden. Ik weet dat dit voor de bevolking een verwarrende boodschap is. Toch konden we altijd op veel gezond verstand en solidariteit rekenen bij de bevolking. Wij blijven daar op rekenen.’