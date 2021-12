Dit heeft het Overlegcomité beslist: mondmaskers vanaf zes jaar, week extra kerstvakantie

De scholen blijven open, maar de kerstvakantie voor het basis- en kleuteronderwijs krijgt een week extra en duurt nu van 20 december tot 10 januari. Dat heeft het Overlegcomité vrijdag beslist.

Het Overlegcomité zat vrijdag vanaf 9 uur bij elkaar. Voor de derde keer in drie weken tijd worden er extra coronamaatregelen genomen. ‘We moeten bijsturen’, aldus premier Alexander De Croo (Open VLD). De nieuwe regels gelden vanaf zaterdag 4 december.

Scholen

Over het onderwijs was veel strijd in het overleg. De federale regering pleitte voor sluiting van de lagere en de kleuterscholen voor tien dagen, maar vanuit alle deelstaten en de PS, de grootste regeringspartij, kwam hier er een duidelijk veto tegen. Uiteindelijk is besloten de kerstvakantie met een week te vervroegen, deze duurt nu van 20 december tot 10 januari.

Er komt ook een verbod op buitenschoolse activiteiten en voor kinderen vanaf zes jaar wordt het verplicht in de klas een mondmasker te dragen. Klassen zullen worden gesloten vanaf twee coronabesmettingen, dit was eerder drie. Er wordt ouders geadviseerd hun kinderen regelmatig te zelftesten.

In het secundair onderwijs mag maximaal de helft van de lessen fysiek plaatsvinden, tot de examenperiode. Het is verplicht om in elk klaslokaal en in ruimtes waar veel mensen samenkomen een CO2-meter te hebben. Vanaf de waarde 900 ppm moet er gelucht worden, als de waarden boven de 1.200 ppm uitkomen moet iedereen de ruimte verlaten.

Mondmaskerplicht

Waar nu een algemene mondmaskerplicht geldt, gaat deze ook gelden voor kinderen vanaf zes jaar.

Werk

De verplichting tot telewerken blijft gelden. Wie vanuit huis kan werken, mag maximaal één dag per week op kantoor aanwezig zijn. Feestjes op de werkvloer en teamuitjes zijn niet toegestaan.

Evenementen

Evenementen met meer dan 200 mensen binnen worden verboden, vanaf 50 bezoekers is gebruik van het Covid Safe Ticket verplicht. Uitzonderingen hierop zijn bruiloften en begrafenissen. Evenementen met meer dan 3.500 personen die binnen plaatsvinden, worden vanaf zaterdag verboden. Kleine voorstellingen in het theater of de cinema waar niet meer dan 200 bezoekers komen, kunnen wel nog, mits er anderhalve meter afstand gehouden kan worden en er mondmaskers worden gedragen.

Evenementen buiten mogen wel doorgaan, maar daar moet streng toegezien worden op veilige omstandigheden. Het gaat dan onder meer om het gebruik van de coronapas.

Horeca

Aan de openingstijden van de horeca wordt niet getornd, die blijft open tot 23 uur, zoals nu het geval is. Ook mogen er nog steeds maximaal zes personen aan een tafel zitten. De experten van de Gems hadden een sluitingsuur van 20 uur voorgesteld. Vanmorgen zei PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne nog dat een sluitingsuur voor de horeca om 20 uur ‘hypocriet’ zou zijn.

Sport en vrije tijd

Sporten binnen mag, zolang er geen publiek bij is. Minderjarigen mogen vergezeld worden door twee volwassenen.

Geen bubbels

De contactbubbels worden niet opnieuw ingevoerd, ondanks de aanbeveling van de adviesgroep Gems. Wel beveelt de regering ten sterkste aan om onze contacten zoveel als mogelijk te beperken.

In de week van 20 december worden de maatregelen opnieuw geëvalueerd.