Premier Alexander De Croo (Open VLD) heeft vrijdagmiddag op een persconferentie na het Overlegcomité toelichting gegeven bij de nieuwe maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus.

‘We gaan door moeilijke weken. Deze herfstgolf is veel zwaarder dan was ingeschat. De druk op onze zorg is onhoudbaar geworden. Maar het is niet enkel daar bijzonder moeilijk’, stak De Croo van wal. ‘Ook in het onderwijs en in de bedrijven vallen bijzonder veel mensen uit. Het systeem is aan het kraken. Daarom moeten we maatregelen nemen.’

Ten eerste kondigde De Croo een verplichting van het mondmasker aan voor leerlingen vanaf zes jaar. In het middelbaar wordt een systeem van deeltijds afstandsonderwijs ingevoerd.

‘Daarnaast zorgen we ervoor dat grote groepen mensen elkaar niet meer kunnen ontmoeten’, zei De Croo. Indoorevenementen worden daarom beperkt tot 200 personen, mét mondmasker en Covid Safe Ticket. ‘We maken wel een uitzondering voor indoor sportactiviteiten. Sporten is van groot belang voor ons welzijn.’

‘Ook een lichtpunt’

De maatregelen rond telewerken en de inperkingen in de horeca blijven van kracht. ‘Ik besef dat die niet fijn zijn, maar de situatie in de zorg verplicht ons in te grijpen’, herhaalde De Croo. ‘Toch is er ook een lichtpunt. We zien dat het aantal overlijdens hier een stuk lager is dan in andere landen. Dat komt door onze hoge vaccinatiegraad. Mijn dank gaat daarom naar de 8 miljoen Belgen die zich lieten vaccineren. Zij hebben een daad van solidariteit gesteld. Dankzij hen moesten 30.000 mensen niet opgenomen worden in het ziekenhuis.’

De Croo: ‘Ook wat het aantal boosterpriks betreft, zijn we een van de leidende landen. De vaccinaties blijven onze basisverdediging. Alleen moeten we nu bijkomende maatregelen nemen. We moeten met minder mensen contact hebben en vaker het mondmasker dragen. Dat zullen we nog even moeten volhouden, zeker in de herfst en de winter. Alleen zo blijft de situatie in de zorg onder controle.’

Jambon tevreden

Vlaams minister-president Jan Jambon zei op dezelfde persconferentie ‘tevreden’ te zijn over de maatregelen. Hij ging ook dieper in op de extra week kerstvakantie. ‘De pedagogische impact daarvan is minimaal. Die ene week voor de kerstvakantie is meestal beperkt tot een kerstfeestje hier en wat voorlezen uit een boek daar, en wat weet ik nog allemaal’, maakt Jambon zich sterk. ‘In mijn tijd was dat toch zo.’

‘Toch ben ik me ervan bewust dat we veel flexibiliteit vragen van de mensen. Er vallen weer heel wat afspraken in het water. Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor die flexibiliteit. Zo krijgen we de pandemie weer onder controle.’