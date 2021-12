Oververhitte huizenmarkt lijkt af te koelen

De grote rush op huizen lijkt (eventjes) bekoeld. Zowel de notarissen als de makelaars zien het aantal transacties dalen. Al is de vraag hoe de markt volgend jaar evolueert.

In september noteerden de notarissen al een daling van 2 procent in het aantal compromissen die afgesloten werden. In oktober was er een daling van maar liefst 9,3 procent ten opzichte van oktober vorig jaar. ‘Dat hadden we niet meteen verwacht’, zegt notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be. ‘Het is afwachten of de trend zich doorzet.’

Ook bij Dewaele Vastgoed zien ze een daling. Niet enkel wat compromissen betreft, maar ook aan de aanbodzijde. ‘We zien nu in de laatste maanden dat er gemiddeld twintig procent minder panden aangeboden wordt. In Antwerpen is die daling nog sterker, in Oost- en West-Vlaanderen wat minder. En dat vertaalt zich uiteraard ook naar de verkopen’, zegt Wim Peleman. Bij Zimmo, een van de grootste zoekertjessites in ons land, spreken ze van een lichte daling.

Afwachtende houding

Een nieuwe coronagolf, maar ook de nieuwe fiscale regels die er volgend jaar komen, leiden tot een afwachtende houding bij kopers. In Vlaanderen daalt de registratiebelasting bij de aankoop van de enige eigen woning op 1 januari 2022 naar 3 procent. Momenteel is dat nog 6 procent. Het zou kunnen verklaren waarom kopers vandaag een afwachtende houding aannemen.

En zo koelt de woningmarkt wat af. ‘En dat is goed nieuws. Als er minder verhandeld wordt en er is meer onderhandelingsmarge, dan zal de prijsstijging die we het voorbije jaar gezien hebben zich niet verder doorzetten’, zegt van Opstal. Maar een prijsdaling zit er voorlopig niet in. ‘Het zorgt er vooral voor dat we weer op een normaler niveau komen. De zotte toestanden waar verschillende kandidaat-kopers bij een pand 20 tot 30 procent boven de geschatte waarde bieden is mogelijk wel voorbij’, zegt Peleman.