Als alles goed ging en uw kinderen het afgelopen jaar braaf waren, dan liet Sinterklaas vannacht iets achter in hun schoentje. Misschien zelfs genderneutraal speelgoed. Maar wat is dat eigenlijk? Waarom hebben fabrikanten en winkels er zoveel aandacht voor? En moet ik me als ouder al zorgen maken als mijn zoon toch liever met de auto’s speelt, en mijn dochter naar de poppen grijpt?