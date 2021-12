Langs de kust van Zuidwest-Engeland kunnen Britten genieten van een kleurrijk schouwspel. In de maand december laat de Train of Lights namelijk zijn traject baden in het licht en dat levert deze prachtige beelden op. ‘Ik heb een dochtertje van twee dat dol is op de trein, het is een magisch zicht’, aldus de maker van de beelden.