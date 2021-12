Steven Van Gucht: Piek besmettingen verwacht op 9 december

Het aantal coronabesmettingen in België zal op donderdag 9 december een piek bereikt hebben. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht vrijdag bekendgemaakt op een persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum.

Volgens de viroloog is het onduidelijk of het aantal besmettingen na volgende week gaat afnemen, of dat het een tijdje op hetzelfde niveau blijft doorgaan. Van Gucht verwacht dat het aantal ziekenhuisopnames de komende weken wel nog toe zal nemen.

‘Tegen volgende week zitten we hoogstwaarschijnlijk aan de 850 tot 1.000 bezette bedden op de intensieve zorg’, aldus Van Gucht. Hij waarschuwt dan ook voor de feestdagen: ‘dan zitten we bij elkaar en dat kan het aantal infecties stuwen’.

Momenteel liggen er 3.707 covidpatiënten in de Belgische ziekenhuizen. Dat zijn er 29 minder dan donderdag, maar ten opzichte van een week eerder gaat het wel om een stijging van 7 procent. Op de afdelingen intensieve zorg is er een stevige stijging naar 821, of 23 procent hoger op weekbasis.

Tussen 26 november en 2 december waren er per dag gemiddeld 317,9 nieuwe ziekenhuisopnames ten gevolge van covid-19. Dat is 4 procent meer dan een week eerder, maar minder dan het zevendaags gemiddelde van donderdag.

Omikronvariant

Van Gucht vindt dat de verspreiding van de omikronvariant in België nog goed onder controle is. Hij bevestigt dat in ons land momenteel vier gevallen zijn, op te delen in twee clusters van twee personen. Eén cluster heeft een link met Egypte en Turkije, het andere met Zuid-Afrika.

Er worden nog tientallen mogelijke besmettingen met de omikronvariant onderzocht. Van Gucht voorspelt dat het nog maanden gaat duren om erachter te komen wat precies de symptomen van de nieuwe mutatie zijn en hoe goed de huidige vaccins tegen de omikronvariant beschermen. ‘Na omikron komt er weer een nieuwe variant’, waarschuwt Van Gucht. ‘Blijf daarom de coronamaatregelen volgen: houdt afstand, draag een mondmasker en volg de regels van de overheid.’

Vaccinaties

Van de huidige patiënten op de intensieve zorg is zo’n 60 procent volledig gevaccineerd. Op het totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen ligt het aantal volledig gevaccineerden op 68 procent. Van Gucht benadrukt dat deze cijfers ‘vertekent zijn’, omdat van een belangrijk deel van de patiënten de vaccinatiestatus niet bekend is. ‘De ongevaccineerden zijn zonder twijfel in de overweldigende meerderheid onder de besmettingen, zeker als het om personen in risicogroepen gaat’.