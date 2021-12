Oud-minister Jos Dupré overleden

Oud-minister Jos Dupré, lange tijd politiek het boegbeeld van de Kempen, is donderdagmorgen 2 december overleden. Hij was 93.

Jos Dupré (°Veerle-Laakdal, 1928) startte zijn loopbaan als economisch redacteur bij De Standaard, op het moment dat Vlaamse academici en politici - André Vlerick, Gaston Eyskens en co - de ‘expansiewetten’ schreven en de ‘streekeconomie’ lanceerden als middel om de achtergebleven delen van Vlaanderen tot ontwikkeling te brengen. De Kempen telde toen de hoogste werkloosheidscijfers van België. Het was een regio met nog veel arme boeren, en ontzettend veel pendelaars die enkel ver van huis - onder meer in de Limburgse mijnen of in het Antwerpse - werk vonden.

In 1963 liet hij de krant achter zich. Hij mocht aan die streekontwikkeling gaan meewerken. Hij werd directeur van de toen nieuwe IOK, de Intercommunale voor de Ontwikkeling van de Kempen die vandaag nog steeds een grote rol speelt. Hij ontwikkelde tal van bedrijvenzones en sleepte tal van investeringen naar de Kempen. Een tocht langs de E313 in de buurt van Herentals, Oevel, Geel en Laakdal, toont veel van die bedrijven. Zelf zei hij dat hij in die periode zo’n 28.000 jobs naar de Kempen haalde. De ontwikkeling en het bouwrijp maken van bouwgronden was een andere activiteit van het IOK die veel inwoners dankbaar maakte.

Minister

Zijn job en zijn prestaties voor de streek leidden in die tijd als vanzelf naar de politiek. In 1974 werd ‘de man met het strikje’ CVP-volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Mechelen-Turnhout en dat bleef hij - als economisch en financieel specialist - gedurende 22 jaar, tot 1996.

Hij behoorde in zijn partij ‘tot de Middenstand’, en ofschoon hij het steevast het hoogste aantal stemmen behaalde op de CVP-lijst - tot meer dan 40.000 - bleef het lijsttrekkerschap bijna al die tijd bij de grootste ‘stand’ in die partij, het ACW.

In 1987 werd hij Vlaams minister van Huisvesting en nadien van Leefmilieu, Landinrichting en KMO. Van 1988 tot 1992 werd hij federaal staatssecretaris voor Institutionele Hervormingen en KMO, ook verantwoordelijk voor de Regie der Gebouwen die hij tot overheidsbedrijf omvormde.

In 1996, op 68-jarige leeftijd, stapte hij uit de nationale politiek en gaf hij ook het burgemeesterschap van Westerlo op.

De jongste tijd woonde hij in Turnhout.

De oudste dochter van Jos Dupré, Griet, is echtgenote van oud-minister Koen Geens (CD&V). (g.teg.)