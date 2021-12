Noor besmet 50 collega’s op personeelsfeest, mogelijk omikronvariant

Op een personeelsfeest in de Noorse hoofdstad Oslo heeft één medewerker zeker vijftig collega’s besmet met het coronavirus. Autoriteiten vrezen dat het om de omikronvariant gaat, maar dat is nog niet officieel bevestigd.

Dat meldt de gemeente vrijdag in een persbericht. Volgens Noorse media had bij bijeenkomst vorige week vrijdag plaats in een restaurant in het centrum van de stad en zouden er op het kerstfeest in totaal 120 personen aanwezig geweest zijn. Alle besmette personen waren dubbel gevaccineerd, wat volgens de Noorse overheid aantoont dat de omikronvariant erg besmettelijk is.

Zeker één van de nieuw besmette aanwezigen bezocht een dag later ook een populair café. Iedereen die het personeelsfeest heeft bijgewoond zit inmiddels in isolatie. Hun symptomen vallen mee: ze zouden verkouden zijn en lichte koorts hebben. De gemeente hoopt zo snel mogelijk te weten of het bij de vijftig nieuw besmette personen om de omikronvariant gaat.

De nieuwe mutatie van Covid-19 is al elders in Oslo aangetroffen. Naar aanleiding daarvan neemt de stad nieuwe maatregelen. Reizigers moeten binnen 24 uur na aankomst een negatief testresultaat kunnen overleggen, ongeacht men gevaccineerd is of niet.