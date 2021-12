Internationaal advies over omstreden oorlogsmonument Zedelgem: ‘Haal dat eerbetoon aan SS’ers weg’

Historici bogen zich over een omstreden ­oorlogsmonument in Zedelgem. ‘Ongepast’, vinden ze.

Het West-Vlaamse Zedelgem kreeg deze zomer een golf van protest over zich heen, toen internationale media en historici aanstoot namen aan een monument dat er sinds 2018 op een plein herinnert aan het krijgsgevangenkamp dat het Britse leger na de Tweede Wereldoorlog in de gemeente had gevestigd. Dat monument stelt een bijenkorf voor en vraagt alleen aandacht voor gevangenen uit Letland, collaborateurs die in de oorlog dienden in de Waffen-SS (DS 21 juni).

De symboliek van de bijenkorf hanteert de taal van het rechtse nationalisme in Letland, dat leden van het SS-Legioen ziet als patriottische helden die streden tegen de bezetting van Letland door de Sovjet-Unie. Met het initiatief rees ook de optie om zo de weg te openen voor een eerbetoon aan Vlaamse collaborateurs, als ‘erkenning van de Vlaamse soldaten die eveneens tegen het communisme vochten aan het oostfront’.

Het protest inspireerde Zedelgem om een internationaal panel van vijftien historici, onder wie meerdere Letten, advies te vragen. Dat advies wordt vandaag gepubliceerd. Het is helder in zijn visie: ‘De herinnering aan de gevangenen van het kamp verdient erkenning, maar geen eerbetoon.’ Wat de ‘Letse Bijenkorf’ betreft, die is ‘ongepast’, net als de naam van het plein waar het staat en dat ernaar is genoemd. Als het beeld een nieuwe bestemming krijgt, al dan niet als kunstwerk, is het nodig zijn geschiedenis kritisch te duiden, vooral om ‘recht te doen aan de complexiteit van de historische context’.

Het Vloethemveld, waar indertijd het kamp lag, krijgt een analoog advies: met een multidimensionele omkadering kan de site zelfs ‘een innovatief herdenkingsproject van Europese betekenis worden’.

Het gemeentebestuur reageert vandaag op het advies.