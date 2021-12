Eerst nog droog, later regen of smeltende sneeuw

Vrijdagochtend is het eerst nog droog, maar lokaal is het glad door ijsplekken. In de loop van de dag volgt er regen vanaf het westen, mogelijk voorafgegaan door smeltende sneeuw. De maxima schommelen tussen 0 en 6 graden, meldt het KMI.

Volgende nacht blijft het zwaarbewolkt met meer regen vanuit Frankrijk. Ook op de Ardense Hoogten gaat de winterse neerslag dan over in regen. De minima worden in het begin van de nacht bereikt en liggen tussen ­-1 graad in de Hoge Venen en 6 graden aan zee, daarna wordt het zachter.

Zaterdag wordt het zwaarbewolkt tot betrokken met soms nog wat regen of motregen in het oosten. Er wordt zachtere zeelucht aangevoerd, dus ook op de hoogten valt er meestal regen en is er tijdelijk dooi. In de loop van de namiddag trekt er een volgende neerslagzone binnen met regen of buien, die van west naar oost door ons land zal trekken. Op het einde van de middag wordt het droger met vanaf het westen opklaringen. De maxima liggen tussen 3 en 5 graden op de Ardense hoogten en 6 tot 8 graden in Laag­ en Midden­-België.

Zondag wordt het wisselend tot overwegend zwaarbewolkt met in de Ardennen sneeuwbuien en elders aanvankelijk regenbuien die geleidelijk ook een winters karakter krijgen. In de loop van de namiddag verschijnen er mogelijk wat meer opklaringen. De maxima liggen rond het vriespunt in de Hoge Ardennen, tussen 3 en 5 graden in het centrum en rond 6 graden aan de kust.

Maandag blijft het op de meeste plaatsen droog met opklaringen en wolkenvelden. Er kan plaatselijk nog een winterse bui vallen. Na een ochtend met op verschillende plaatsen lichte vorst (en dus plaatselijk gladde wegen) stijgen de temperaturen tussen ­-1 graad in Hoog­-België en 5 graden aan zee.

Dinsdag start droog met eerst nog enkele opklaringen. In de loop van de namiddag of avond trekt er een neerslagzone binnen met regen in Laag­ en Midden­-België en (smeltende) sneeuw of aanvriezende regen in Hoog­-België. De maxima worden tegen de avond bereikt en liggen tussen 0 en +6 graden.