Alec Baldwin zegt niet verantwoordelijk te zijn voor dodelijk schot op set

In een interview heeft acteur Alec Baldwin aangegeven dat hij zichzelf niet als schuldig beschouwt voor het overlijden van Halyna Hutchins op de set van ‘Rust’. Hij legt de verantwoordelijkheid bij degen die het wapen moest controleren.

‘Ik heb het gevoel dat iemand verantwoordelijk is voor wat er is gebeurd en ik kan niet zeggen wie het is, maar ik weet dat ik het niet ben’, stelt de acteur in zijn eerste interview sinds het drama op 21 oktober plaatsvond. Het werd donderdagavond plaatstelijke tijd uitgezonden door de Amerikaanse zender ABC.

‘Ik zou zelfmoord plegen als ik dacht dat ik verantwoordelijk was’, aldus een aangeslagen Baldwin nog. Tijdens het interview kon hij verschillende keren zijn tranen niet bedwingen wanneer hij het had over de dood van Halyna Hutchins. De chef fotografie stierf eind oktober op de set van de western ‘Rust’. Baldwin is ook een van de producenten van de film.

Tijdens het interview wordt Baldwin er op gewezen dat hij volgens het script niet moest schieten. Volgens Baldwin gaf Hutchins hem instructies over hoe hij zijn pistool moest vasthouden tijdens de scene. In de scène moest de acteur het pistool opspannen, maar niet afvuren. ‘De trekker werd niet overgehaald. Ik heb de trekker niet overgehaald’, zegt hij. ‘Ik zou nooit een geweer richten op iemand en de trekker overhalen… nooit.’

‘Leeg pistool’

De acteur wijst er verder op dat toen hij het pistool overhandigd kreeg hem gezegd werd dat het volkomen ongevaarlijk was. Volgens de acteur hadden Hutchins en hij iets gemeen die dag: ‘We dachten allebei dat het pistool leeg was.’

Na het dodelijke ongeval werd Baldwin vanuit verschillende kanten verweten dat hij zelf het pistool had moeten controleren. De acteur is het daar niet mee eens en stelt nu dat hij de professionals die hem omringde vertrouwde en dat de veiligheid van het pistool niet zijn verantwoordelijkheid was.

Hannah Gutierrez-Reed, de wapensmid die verantwoordelijk was voor de wapens op de set van ‘Rust’, gaf in een verklaring aan de onderzoekers toe dat ze nalatig was geweest.

Strafrechtelijke vervolging niet uitgesloten

Het politieonderzoek gaat door en een strafrechtelijke vervolging niet uitgesloten, benadrukt het parket van Santa Fe.

Baldwin zei nog dat hij samenwerkt met de onderzoekers en ‘niets te verbergen heeft’. Toch gaat hij er van uit dat hij strafrechtelijk vervolgd zal worden. Als producent van ‘Rust’ lopen er al al twee civiele klachten tegen hem. Die komen van filmtechnici die aan de film meewerkten. Baldwin verwacht dat de echtgenoot van Hutchins ook een klacht zal indienen.

Hoewel hij zich niet verantwoordelijk voelt voor het overlijden van Hutchins, zegt Baldwin wel dat hij ‘er alles aan zal doen’ om gelijkaardige tragedies in de toekomst te voorkomen. ‘Ik kan me niet voorstellen dat ik weer een film maak waarin een wapen verschijnt’, aldus de acteur.