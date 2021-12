Nasa geeft drie privébedrijven opdracht om ruimtestations te ontwikkelen

Met het oog op het mogelijke einde van het Internationaal Ruimtestation ISS heeft het Amerikaanse ruimtevaartagentschap Nasa contracten ondertekend met drie bedrijven om nieuwe ruimtestations te ontwikkelen. Eén daarvan is Blue Origin van Amazonbaas Jeff Bezos.

Blue Origin krijgt 130 miljoen dollar, het in Texas gevestigde Nanoracks 160 miljoen dollar en het in Virginia gevestigde Northrop Grumman 125,6 miljoen dollar, meldt Nasa donderdag. ‘We werken samen met Amerikaanse bedrijven om ruimtebestemmingen te ontwikkelen die mensen kunnen bezoeken en waar ze kunnen wonen en werken’, zei Nasa-baas Bill Nelson.

Blue Origin had nog maar enkele weken geleden aangekondigd dat het werkte aan een eigen ruimtestation met de naam ‘Orbital Reef’, samen met verschillende partners zoals Boeing.

Het grootste en langst actieve ruimtestation tot nu toe is het ISS, dat Nasa samen met talrijke partneragentschappen uit de hele wereld beheert. Het is sinds 2000 permanent bemand door wisselende astronauten. Over hoe lang het ISS nog zal gebruikt worden is nog geen duidelijkheid. Een officieel besluit over de voortzetting van de exploitatie na 2024 is nog hangende. Ook Rusland wil een eigen ruimtestation bouwen.