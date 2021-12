Politiebonden verwerpen voorstel Verlinden : 37,5 euro extra per maand voor inspecteurs niet genoeg

Het gemeenschappelijk vakbondsfront bij de politie bestempelt het voorstel voor een salarisverhoging van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden als onvoldoende. Donderdag stapten de bonden op, na wat ze een ‘stormachtig overleg’ noemen. Beide partijen zullen elkaar dinsdag wel opnieuw ontmoeten.

Er komen voorlopig geen nieuwe acties van de politievakbonden én er is een nieuw onderhandelingsmoment gepland op 7 december. Tot daar het goede nieuws vanuit de gesprekken tussen minister Verlinden (CD&V) en de vakbondsvertegenwoordigers. De vakbonden hadden drie dagen gevraagd om het voorstel van Verlinden te wegen, maar hoopten bij het binnengaan donderdag dat er nog substantiële aanpassingen mogelijk zouden zijn. ‘De minister presenteerde een salarisverhoging van 75 euro netto per maand, maar die gaat niet over de categorieën waar we het meeste personeel hebben’, zegt Eddy Quaino van de socialistische vakbond CGSP-Admi. ‘De inspecteurs, die met 22.000 zijn, zouden slechts 37,5 euro netto extra per maand krijgen, wat ver onder onze verwachtingen blijft.’

Eerste enveloppe

De bonden wijzen erop dat de minister in juli al een verhoging van 35 euro netto per maand had voorgesteld. ‘Dat vonden we toen zwak en onvoldoende. Het is niet eens het equivalent van een indexsprong.’ De bonden plaatsen ook vraagtekens bij de financiering van het budget. Een eerste enveloppe van 75 miljoen euro zou gegarandeerd zijn, maar over de tweede moet nog overleg plaatsvinden.

Verlinden laat niet in haar kaarten kijken. Ze reageert ook niet op de verklaring van Quaino ‘dat ze met een verbeterd voorstel zal komen’. ‘We komen samen’, zegt de minister. ‘Iedereen rond de tafel heeft hetzelfde doel: de aantrekkelijkheid en de slagkracht van de politie vergroten.’ Ze zegt er nog bij dat ze dat ‘op een serene en constructieve manier wil doen’. (