‘James de musical’: vermakelijk programma met gigantische valse noot

‘Het leven is een musical/ je weet niet wat het worden zal’, zingt James Cooke in de intro van zijn nieuwe tv-show. Daarin interviewt hij wekelijks een gast, die hij trakteert op vijf musicalscènes over de sleutelmomenten uit zijn/haar leven. Er wordt telkens een bekend lied geplukt uit het jaar van de herinnering, voorzien van aangepaste songteksten. Een simpel, maar slim idee dat in de smaak valt: vorige donderdag keken 774.000 mensen naar de eerste, erg entertainende aflevering met Natalia (volgens SBS, het bedrijf achter Play4, is het aantal kijkers door uitgesteld kijken ondertussen gestegen tot 1,2 miljoen).

Natalia is dan ook een gedroomde gast. Van rebelse Kempengriet tot Vlaanderens geliefdste zangeres: daar kan je wat mee in een musical. ‘I wanna dance with somebody’ van Whitney Houston wordt hier ‘Oh ...