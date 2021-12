Minister Diependaele wil frietkoten beschermen als monument

Na de frietcultuur, wil minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) nu verschillende frietkoten beschermen. ‘Net zoals de meeste Vlamingen hou ik van een heerlijk pak friet, maar de typische frietkoten gaan steeds meer verloren.’

Het is de week van de friet. Volgens Diependaele is dat het uitgelezen moment om een nieuwe primeur te lanceren: ‘De frietcultuur is al een tijd erkend als immaterieel erfgoed. Net zoals de meeste Vlamingen hou ik ook van een heerlijk pak friet, maar de typische frietkoten gaan steeds meer verloren. Daarom wil ik enkele frietkoten in Vlaanderen beschermen als monument.’

De minister vindt dat onroerend erfgoed over meer kan gaan dan kastelen en kathedralen. Net zoals hij een onderzoek startte om volkscafés te beschermen, komt nu een onderzoek om hetzelfde te doen bij frietkoten. ‘Het is uiteraard niet de bedoeling om alles te beschermen. We zijn zuinig met onze beschermingen en kiezen dus enkel voor hoogstaande erfgoedparels. Wel wil ik een mooie staalkaart samenstellen voor volgende generaties’, laat Diependaele weten.