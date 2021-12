Cultuursector: ‘Als wij alleen geviseerd worden, sluiten we niet’

De Gentse cultuursector hekelt het ‘knipperlichtbeleid’ in een open brief. Ze willen niet dat enkel de cultuursector aan banden gelegd wordt en willen minimale dienstverlening blijven organiseren.

Het is een opvallende passage in de open brief die de Gentse cultuursector gisteren lanceerde als reactie op de vraag van Jambon om culturele en indoor evenementen tijdelijk af te gelasten. ‘Voor onze kunstenaars, onze werknemers en ons publiek moeten we ophouden met een knipperlichtbeleid’, klinkt het in de brief. ‘Daarom heeft de cultuursector beslist om op een veilige manier open te blijven.’ Moeten we daarin een oproep lezen tot burgerlijke ongehoorzaamheid, zoals de KVS in Brussel dit voorjaar deed toen het na een maandenlange sluiting aankondigde te willen heropenen zonder politieke goedkeuring?

‘Hiermee zeggen we vooral: sol niet met ons’, aldus Daan Vander Steene van NTGent. ‘Als er na het Overlegcomité nieuwe maatregelen komen voor alle sectoren, zullen wij ook onze verantwoordelijkheid nemen. Maar enkel de cultuur- en evenementensector viseren, zoals Jambon deed, kan niet. Zeker niet omdat we de resultaten van de vele testevenementen die er zijn geweest niet kennen, en er dus ook geen bewijs is dat er in de cultuursector meer risico is op clusterbesmettingen dan in andere sectoren.’

‘Die passage is een provocatie’, zegt Geert Riem van concertzaal De Bijloke. ‘Met alle Gentse initiatiefnemers van de open brief (die ondertussen ook is ondertekend door tientallen cultuurhuizen en artiesten van elders uit het land, red.) hebben we afgesproken: als enkel onze sector eruit wordt gepikt, dan gaan we gewoon door. Het zou absurd zijn dat ons café in De Bijloke wel nog mag openblijven, maar onze goed geventileerde muziekzaal niet.’

Als indoor evenementen maar mogen tot 200 mensen, zoals de Gems schrijft in haar advies, willen de cultuurhuizen dit zeker aangrijpen om een minimale dienstverlening te blijven organiseren, zegt Vander Steene. ‘In de twee vorige lockdowns mocht dat niet, maar openblijven aan beperkte capaciteit zou al veel betekenen voor ons publiek.’