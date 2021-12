De Lijn bestelt 60 nieuwe elektrische bussen

Nadat Van Hool bij een eerste aanbesteding uit de boot was gevallen, komt de Belgische bussenbouwer uit Lier nu als beste kandidaat uit de bus. De vakbonden zijn tevreden. ‘Dit is een opsteker in de moeilijke coronaperiode.’

De Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn bestelt zestig elektrische bussen, waarvan 36 bij de Belgische bussenbouwer Van Hool en 24 bij het Nederlandse VDL, dat ook in Roeselare produceert. Het is een stap in het vergroeningsprogramma van De Lijn om tegen 2035 de volledige vloot en bijhorende infrastructuur emissievrij te maken (DS 26 februari). De raad van bestuur heeft de bestelling, vandaag goedgekeurd. Ze is goed voor 28 miljoen euro, en zal worden gefinancierd met geld uit het Europese herstelfonds NextGenerationEU

Tot nog toe heeft De Lijn 13 elektrische bussen in dienst. Vlaams minister van Mobiliteit, Lydia Peeters (Open VLD), noemt de bestelling dan ook ‘de eerste echte stap in de vergroening van het openbaar vervoer in Vlaanderen’. ‘Dat moet een belangrijke rol moet spelen in het Vlaams klimaatplan.’

Ook Ann Schoubs, de directeur-generaal van De Lijn, is tevreden. Zo zullen de nieuwe bussen ook toegankelijker voor rolstoelgebruikers zijn. ‘Deze bestellingen tonen aan dat het De Lijn menens is om samen resoluut te vernieuwen’, klinkt het.

Moeilijke aanbesteding

Van Hool en VDL kwamen als ‘best geplaatste’ uit de openbare aanbestedingsprocedure, waaraan elf kandidaten deelnamen, zegt De Lijn in een persbericht. Onder meer de prijs-kwaliteit, autonomie en technische kwaliteit worden geprezen. Maar de aanbesteding heeft wel wat voeten in de grond gehad. Zo werd de procedure aangepast, nadat was gebleken dat onder meer Van Hool niet kon meedingen, omdat de Vlaamse bussenbouwer nog niet genoeg elektrische bussen had geleverd (DS 21 januari). Nu komt de bussenbouwer uit Lier dus als beste kandidaat uit de bus.

De christelijke vakbond ACV reageert opgelucht, en noemt ‘dit een opsteker’ voor Van Hool ‘in deze moeilijke coronaperiode’. ‘Het is zeer belangrijk dat de eerste bestelling van 60 elektrische bussen in Vlaanderen blijft’, klinkt het. En ook oppositiepartij PVDA, die er destijds op aandrong om de procedure aan te passen, zegt dat haar ‘strijd heeft geloond’. ‘We slaan twee vliegen in één klap’, zegt PVDA-volksvertegenwoordiger Jos D’Haese. ‘We garanderen de tewerkstelling tijdens de coronacrisis én we investeren in duurzaam openbaar vervoer.’

De elektrische bussen worden geleverd vanaf het laatste kwartaal van 2022.