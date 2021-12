Noodopvang in Glaaien kan morgen openen

Met de eerste sneeuw komt ook een nieuw asielcentrum. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) stond al langer onder druk om nieuwe, broodnodige centra te openen.

Het nieuwe centrum zal ongeveer 300 mensen kunnen opvangen. Door problemen met vergunningen liep de opening enkele weken vertraging op. ‘Die zijn nu afgerond en aan de vragen van het lokale bestuur is voldaan’, zei Mahdi. ‘Fedasil is klaar om de site op vrijdag te openen. Ik besef dat dat niet gemakkelijk is voor het lokale bestuur, maar het sneeuwt buiten, en dus denk ik dat we niet kunnen wachten tot maandag.’

De staatssecretaris zocht al langer naar oplossingen, maar botste vaak met de lokale besturen, waaronder in Glaaien. Daarom roept hij lokale besturen op tot medewerking. ‘Ik zet hier al weken, al maanden mijn schouders onder, maar alleen gaat het niet lukken. Daar heb je partners voor nodig. Ik ben ervan overtuigd dat we de komende weken en maanden in staat zullen zijn om op lokaal niveau, in samenwerking met het federale, al het nodige te doen om te vermijden dat mensen op straat moeten slapen, of het nu sneeuwt of niet.’

Het nieuwe centrum moet helpen om de druk op de opvangcentra te verminderen. Al weken moeten tientallen asielzoekers de nacht doorbrengen aan het Klein Kasteeltje in Brussel, het aanmeldcentrum van Fedasil. Door een gebrek aan opvangplaatsen kunnen migranten voorlopig niet altijd meteen asiel aanvragen en hebben ze bijgevolg geen toegang tot bed, bad en brood, nochtans een recht. De situatie werd afgelopen nacht nog iets penibeler door de eerste sneeuwval.