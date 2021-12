Horecaondernemer: ‘Dit is een groot drama’

‘Ik vrees dat we volledig dicht zullen gaan’, zegt Dimitri Beckers, een horcaondernemer die meer dan 15 zaken uitbaat. ‘Dit wordt heel moeilijk.’

‘Een groot drama’, zo noemt Dimitri Beckers het mogelijke scenario dat de horeca al om 20 uur zou moeten sluiten. Zijn bedrijf C Group is een grote naam in het Limburgse horeca-landchap: het baat meer dan 15 zaken uit, van populaire restaurants tot koffiebars en een traiteurzaak. ‘Het ging de laatste 14 dagen al niet goed meer’, zegt hij. ‘Door de negatieve berichten bleven de mensen weg. Groepen zegden af. We gingen er al van uit dat onze omzet 20 à 30 procent lager zou liggen in december. Nu wordt het nog veel moeilijker.’

Als het advies van de GEMS wordt gevolgd, worden de komende maanden dramatisch, denkt hij. ‘December valt nog wel mee. Maar januari en februari worden een groot drama. Als we tot 23 uur kunnen open blijven draaien we nog best goed. Vervroeg dat sluitingsuur en het wordt weer zoveel moeilijker.’

Hij heeft zich al afgevraagd of het dan niet beter is om volledig te sluiten. ‘Maar we willen open blijven om onze medewerkers toch nog iets van perspectief te geven’, zegt hij. Het wordt intussen almaar moeilijker om zijn personeel nog te motiveren, in deze omstandigheden. Meer zelfs: hij heeft het lastig om zélf de motivatie nog te vinden, zegt hij.

Veel mensen verlaten intussen de sector. ‘Veel ervaring gaat weg,’ zegt hij. ‘Dat weegt op de kwaliteit. We kijken intussen zelfs naar het buitenland voor werknemers. Ach, dit verhaal, daar is geen goede kant aan.’

Hij begrijpt wel dat de coronacijfers slecht zijn, en dat ingrepen nodig zijn. ‘Nood breekt weet, ik weet het wel’, zegt Beckers. ‘Maar wat is er mis met open blijven tot 23 uur? Iedereen die binnenkomt wordt gescand?’

Volledig dicht?

De zaakvoerder vreest bovendien dat het hier niet bij zal blijven. ‘Ik vrees dat we volledig dicht zullen moeten’, klinkt het. ‘En dat zal vast niet voor 14 dagen zijn, zoals ze altijd zeggen. Dat zal wellicht tot maart duren.’

Zijn bedrijf zal het wel overleven, meent hij. ‘Wij zijn een gezonde groep’, klinkt het. Maar het gebrek aan perspectief begint te wegen. ‘We bouwen niks meer op’, zegt Beckers. ‘En dat is al bijna twee jaar zo.’