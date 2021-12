‘Iedereen moet morgen verantwoordelijkheid nemen’

Premier Alexander De Croo (Open VLD) roept morgen voor de derde keer in evenveel weken tijd het Overlegcomité bijeen. De strengere coronamaatregelen die de regeringen de afgelopen twee weken namen zijn niet genoeg om de immense druk op de ziekenhuizen en bij uitbreiding de hele zorgsector te verlichten.

De derde keer moet ook de goede keer zijn, benadrukten premier Alexander De Croo en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) eensgezind in de Kamer. ‘De politiek moet doen wat moet’, zei die laatste. ‘Als het stormt en het blijft stormen, moet je de dijken op een gegeven moment wel sterk genoeg maken. Het kan niet de bedoeling zijn dat we nog een vierde Overlegcomité samenroepen. Een serieuze maatschappij kan niet toestaan dat haar gezondheidszorg bezwijkt.’

‘Er zijn vragen gesteld over de controle van het Covid Safe Ticket. Het is niet de bedoeling dat de politie dat bij burgers controleert, maar wel of uitbaters dat controleren. Dat zal niet veranderen.’

Als het blijft stormen, moet je de dijken op een gegeven moment sterk genoeg maken. Het kan niet de bedoeling zijn dat we nog een vierde Overlegcomité samenroepen’ Frank Vandenbroucke Minister van Volksgezondheid

De Croo benadrukte dat er taboes moeten sneuvelen. ‘Iedereen zal over zijn eigen schaduw heen moeten springen. Er mogen nu geen heilige huisjes zijn. Zullen dat de laatste maatregelen zijn die we moeten nemen? Dat is moeilijk te zeggen. Het virus valt ons aan op onze zwakste plekken en verandert voortdurend’, vervolgde De Croo.

Europese koploper

‘We moeten erkennen dat we de situatie rond de vaccinaties verkeerd hebben ingeschat. We dachten dat tweemaal vaccineren het eindstadium was. Dat blijkt niet zo te zijn. Al blijkt nog steeds dat vaccinaties ons uitermate goed beschermen. De voorbije week zijn alweer een half miljoen boosterdosissen toegediend. Dat maakt ons een van de Europese koplopers.’

De eerste minister wees op de situatie in de ziekenhuizen en bij de huisartsen, maar noemde ook het onderwijs. De politiek, Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) op kop, wilde gezinnen tot nog toe absoluut een nieuwe sluiting van de scholen besparen. Maar de experten van de Gems stellen dat nu wel voor.

In een advies dat aan de regering werd overgemaakt (zie volgende pagina in deze DS Avond) is sprake van een sluiting van tien dagen in het lager onderwijs. In het secundair onderwijs zou nog maximaal één fysieke lesdag toegestaan zijn. Vandenbroucke noemde het advies van de Gems alvast ‘een zeer goed uitgangspunt’ voor de vergadering van morgen.