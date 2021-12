Merkel eert haar Oost-Duitse roots

Luitenant-kolonel Reinhard Kiauka moest even slikken toen hij hoorde dat Angela Merkel vanavond op haar afscheidsfeest, naast het kerklied ‘Großer Gott, wir loben Dich’ twee nummers van beroemde Duitse zangeressen wilde horen. Ze had ‘Für mich soll’s rote Rosen regnen’ gekozen, dat via de zwoele stem van Hildegard Knef in 1968 bekend werd. Het andere nummer, ‘Du hast den Farbfilm vergessen‘ is van Nina Hagen, de Oost-Berlijnse zangeres die met dit nummer in 1974 een hit scoorde en later punkidool werd.

De dirigent van het stafmuziekkorps van de Bundeswehr had maar negen dagen om de twee nummers in te oefenen en de partituren waren in het bladnotenarchief van het korps nergens te vinden. Gelukkig vond hij het arrangement van ‘Für mich soll’s rote Rosen regnen’ ergens in een muziekuitgeverij. Maar het punknummer van Hagen moest een speciaal arrangement voor blaasorkest krijgen. Dat moest op twee dagen geschreven worden, want de muzikanten moesten het nummer ook nog instuderen.

Tijd om naar bed te gaan

Vanavond werd Merkel in Berlijn uitgezwaaid met de traditionele Zapfenstreich, ooit het signaal voor de soldaten dat het tijd was om naar bed te gaan. Een trommel, samen met een hoorn of een trompet maakte in de herbergen duidelijk dat de waard zijn laatste pint mocht schenken vooraleer de soldaten onder zeil moesten gaan.

Toen haar playlist bekend werd, dacht men eerst dat het een grap was. Merkel vertoonde wel vaker een monkellachje

In de negentiende eeuw organiseerde de Pruisische koning Friedrich Willem III voor het eerst een ‘Große Zapfenstreich’, met meerdere blazers, gebed en het presenteren van het geweer. Nu wordt het gebruikt om belangrijke Duitse staatsfiguren uit te wuiven. Het is de hoogste militaire ceremonie van de Bundeswehr met een precies voorgeschreven samenstelling van muzikanten, soldaten en fakkeldragers.

Het is de gewoonte dat de gefêteerde drie nummers mag kiezen. Niemand had verwacht dat Merkel daarvoor in de albums van Nina Hagen zou duiken. Toen haar – toch wel speciale – playlist bekend werd, dacht men eerst dat het een grap was. Maar insiders hebben altijd verteld dat Merkel wel vaker een monkellachje vertoonde.

Brullen aan de keukentafel

Wanneer de trompetten ‘Du hast den Farbfilm vergessen’ weerklonken, werd waarschijnlijk in veel huiskamers in het oosten van het land meegezongen. Het was een bekend nummer, dat met de woorden ‘Je bent de kleurenfilm vergeten, mijn Michael. Nu gelooft niemand hoe mooi het hier was, haha, haha’ een fijne, dubbelzinnige tekst had om kritiek op het regime te hebben. Volgens kenners wordt het nummer nu nog geregeld bij de verjaardagen aan de keukentafel gebruld.

Na de eerste schok, werd over het algemeen positief gereageerd op Merkels’ eigenzinnige muziekkeuze. Het is alvast iets verrassender dan ‘My Way’ dat oud-kanselier Gerhard Schröder in 2006 tot tranen toe bewoog. Merkel toonde dat ze haar Oost-Duitse roots niet heeft vergeten, klinkt het.