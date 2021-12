Duitsland verstrengt: lockdown voor niet-gevaccineerden

Niet-gevaccineerden zullen nog op weinig plaatsen binnen mogen en er volgt ook een stemming over verplichte vaccinatie. Dat beslisten afscheidnemend kanselier Merkel en haar opvolger Olaf Scholz samen met de minister-presidenten van de deelstaten.

Het 2G-beleid wordt uitgerold over het hele land. Dat wil zeggen dat alleen wie gevaccineerd of genezen is nog toegang krijgt tot winkels of horecazaken. Essentiële winkels zijn een uitzondering. Tot nu werkten al enkele deelstaten op die manier. Bovendien voorzien de nieuwe regels de mogelijkheid tot een ‘2G-plus’-beleid. Dan moet iemand bovenop een bewijs van vaccinatie of herstel een negatieve test voorleggen.

De niet-gevaccineerden moeten hun contacten gaan beperken. Er geldt voor hen een maximum van twee contacten uit een ander huishouden. Een contact telt pas mee vanaf de leeftijd van 14 jaar.

Deelstaten kunnen op eigen houtje strengere maatregelen invoeren wanneer het virus hevig circuleert. Het gaat dan om maatregelen zoals een alcoholverbod, restaurants sluiten of bijeenkomsten beperken. Wanneer in een week meer dan 350 nieuwe besmettingen op 100.000 inwoners zijn, moeten alle discotheken in die regio de deuren sluiten.

• Met vaccinatieplicht ondergraaft Oostenrijk de positie van De Croo

Nog opvallend: de vergadering zet de deur op een kier voor een algemene vaccinatieplicht. Scholz -zelf voorstander- belooft een stemming in het parlement. Met een advies van de ethische raad wil Scholz tegen februari landen met de vaccinatieplicht. Momenteel zijn 68,4 procent van de Duitsers volledig gevaccineerd.

Net zoals in België kwam hun ‘overlegcomité’ vervroegd samen om harder in te grijpen. Aanvankelijk was de vergadering ingepland op 9 december. Het Duitse boulevardblad Bild doopte de nieuwe reeks maatregelen al tot de ‘adventslockdown voor ongevaccineerden’.