De Japanse kustwacht heeft zondag een 69-jarige man gered nadat zijn schip was omgeslagen. Vastgeklampt aan zijn gekapseisde boot wachtte hij zo’n 22 uur op hulp. Volgens de hulpdiensten is het een wonder. ‘Ik stond versteld van zijn overlevingsvermogen’, aldus een medewerker. De man liep lichte verwondingen op, maar zijn leven was niet in gevaar.