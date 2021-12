Podcasttips | Krijgen we nooit genoeg van de superrijken?

The just enough family neemt je mee op de icarusvlucht van een superrijke Joods-Amerikaanse familie. In Baba reist acteur Willem Voogd zijn grootmoeder achterna door Europa. En Esther Perel is alweer aan haar vijfde jaargang toe.

De supermarkten strijden om je portefeuille en ze komen daarbij om ter creatiefst uit de hoek. Als klant kunnen we daardoor al eens positief verrast worden, maar wat betekent die strijd voor de supermarkten zelf? En hun personeel? Journalist Pascal Dendooven zette deze week in DS Vandaag de winnaars en verliezers op een rijtje.

De Steinbergs weten hoe het is om alles te hebben. En om alles te verliezen. Foto: Threeuncannyfour/Sony

1. De icarusvlucht van een Joods-Amerikaanse familie

‘Wat de goden voor de Grieken waren en de koningen voor Shakespeare, zijn de rijken voor ons’, schreef Jeroen Struys afgelopen weekend in DS Weekblad als antwoord op de vraag waarom we zo graag ‘rijken kijken’. Succesionscoort op televisie en Lady Gaga schittert op het grote scherm als gelukzoeker Patrizia Reggiani. Aan dat lijstje voeg ik graag nog de Steinbergs toe, door zichzelf ooit omschreven als ‘de Joodse Kennedy’s’. Hun rise and fall hoor je in The just enough family.

Die ervaring krijg je uit de eerste hand, via erfgenaam en modeondernemer Liz Lange. Zij doet het verhaal van haar familie uit de doeken aan hartsvriendin Ariel Levy (hier op de foto, red.). Met grote ogen vol ongeloof kijkt ze naar de weelde van haar jeugd. Haar oom Saul lanceerde de familie met een leasingbedrijf van de middenklasse in Brooklyn naar de hoogste echelons van Manhattan. Tegelijk gaat er een enorme vanzelfsprekendheid van uit. ‘Ik dacht dat iedereen bij de juwelier getrakteerd werd op een lunch’, zegt Lange. Het is maar een van de vele anekdotische voorbeelden.

Maar rond de eeuwwisseling klapte het kaartenhuisje in elkaar. De eens zo innige familie bekampt elkaar tot in de rechtbank om hun snippers van het faillissement veilig te stellen. Om dat verhaal verteld te krijgen, krijgt Ariel Levy toegang tot Liz Langes ouders, zusje en andere familieleden. Levy lijkt verrassend gemakkelijk hun vertrouwen te winnen. Dat is allicht het resultaat van een lange journalistieke carrière die haar tot in de vaste kern van The New Yorker deed belanden. Ze weet ook wat het is om alles te verliezen. Dat kon je in haar veelgeprezen memoir De regels gelden niet (in het Engels: The rules do not apply) uit 2017 lezen.

Lange en Levy wandelen met veel schwung door de bewogen familiegeschiedenis, geholpen door een swingende soundtrack vol goedgemikte popnummers. Snel ga je je hier niet mee vervelen. Bovendien klinkt het in Belgische oren een vleugje exotisch, dat excessieve New York en die Amerikaanse tegenstellingen tussen de Wasps (White Anglo-Saxon Protestants) enerzijds en de Joden anderzijds.

Krijgen we dan nooit genoeg van de rijken? ‘Wij kijken naar de superrijken in hun afgelegen en afgeschermde villa’s zoals de oude Grieken ooit keken naar de goden op de Olympus’, argumenteerde Jeroen nog. Maar naar de nouveaux riches kijken we misschien nog liever als Icarussen, wachtend tot ze hun hand overspelen en hun vleugels verbranden. Het blijft een onsterfelijk goed verhaal.

Beluister ‘The just enough family’ >

Acteur Willem Voogd overdoet de reis die zijn grootmoeder in 1944 maakte van Rusland naar Nederland. Foto: NPO Radio 1

2. Een kleinzoon reist zijn ‘baba’ achterna in een verscheurd Europa

De Nederlandse acteur Willem Voogd kende zijn oma als een stellige, wat afstandelijke Russische dame in een Amsterdams pandje. Hij leert haar pas echt kennen na haar dood, wanneer hij haar memoires samen met zijn vader vertaalt naar het Nederlands. Zo ontdekt de 32-jarige Nederlander dat hij zijn bestaan dankt aan de ongelooflijke reis die zijn oma in 1944 maakte. Toen besloot zijn ‘baba’ als 21-jarige haar liefde achterna te reizen, van Odessa in Oekraïne naar Velsen in Noord-Holland. Het is een levensgevaarlijke tocht van zes maanden door nazi-Europa.

In 2021 reist de kleinzoon zijn oma achterna, met een microfoon op zak. Hij spiegelt het Oekraïne van vandaag aan de Sovjet-Unie van weleer. Statig geschreven fragmenten uit de memoires van zijn grootmoeder roepen de wereld van gisteren op. Maar is het vandaag echt zo anders, vraagt Willem Voogd zich af. ‘Voor mijn baba was reizen zonder de juiste papieren vreselijk lastig. Maar voor iemand als Mohammad is het nog een tandje erger’, zei hij aan VPRO. Op die manier wordt zijn podcast veel meer dan archiefwerk.

Beluister ‘Baba’ >

Met enige vertraging in onze podcastapp: het vijfde seizoen van Esther Perel. Foto: Spotify

3. Esther Perel strooit weer met wijsheden

Spotify kocht podcastbedrijf Gimlet en is zo eigenaar van Esther Perels razend populaire therapiepodcast. Daardoor stroomt haar goede raad met enige vertraging door naar de andere platformen. Het vijfde seizoen is nu ook bij ons beschikbaar. Het komt losjes op gang met Esther calling, twee opwarmertjes waarbij de wereldvermaarde relatietherapeute een kwartier lang belt met een luisteraar. In de eerste ‘volwaardige’ aflevering gaat Perel dan weer dieper in op een onderbelichte verhouding, die tussen beste vrienden.

Wat maakt de therapeute zo geliefd? Dat legde cultuurjounaliste Cathérine De Kock onlangs haarfijn uit in DS Magazine:

‘Het is al enige tijd mijn favoriete bezigheid tijdens nachtelijke autoritten: luisteren naar Where should we begin, de podcastreeks van de Belgisch-New Yorkse relatietherapeute Esther Perel. Geef me een lege E40 en de stem van Perel en ik weet: ik kruip straks wijzer en getroost mijn bed in. Perel laat je meeluisteren naar telkens één therapeutische sessie met een koppel in haar praktijk. De verhalen zijn divers: van een vrouw die haar zestien jaar oudere man heeft bedrogen tot twee ex-geliefden die zich afvragen waarom ze nu een beter stel zijn dan toen ze nog getrouwd waren. Al die verhalen van andere mensen leren me kritisch en tegelijk mild naar mijn eigen liefdesleven te kijken.’

‘Perel doorziet flauwe praatjes en drogredenen in haar spreekkamer, legt afweermechanismen bloot en prikt waar het echt pijn doet, zonder haar patiënten te betuttelen of te veroordelen. Met een prettige nuchterheid scheidt ze bijzaken van wat echt belangrijk is in een relatie. Bovendien doet ze dat in charmant Frenglish. Net daarom hou ik zo van haar podcasts, meer nog dan van haar boeken over liefde en seks, die allemaal bestsellers zijn geworden. Als ik haar lees, mis ik dat accentje, dat zo geweldig past bij haar positie als slimme buitenstaander.’

Beluister ‘Where should we begin’ >

Wie Esther Perel trouwens graag eens Nederlands hoort praten, kan dat in ons archief. De New Yorkse is onze taal nog niet verleerd. Dat hoor je toen ze in 2018 te gast was bij Zomergasten op NPO2 en Touché op Radio 1.

Beluister ‘Zomergasten’ met Esther Perel >

Beluister ‘Touché’ met Esther Perel >

