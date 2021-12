Vlaanderen grijpt naast grote Volvo-batterijfabriek

De nieuwe batterijfabriek van Volvo Cars komt toch niet in Gent. Hiermee mist de stad een fabriek waar 3.000 mensen zouden werken. Er is nog geen definitieve beslissing waar de fabriek wel zou komen.

Het leek te mooi om waar te zijn. Vlaanderen maakte een grote kans om de grote batterijfabriek van Volvo Cars (een consortium van Volvo Cars met Northvolt) binnen te halen. Die fabriek zou enkele kilometers ten noordwesten van de Gentse fabriek van Volvo Cars Gent moeten komen. Maar volgens Volvo-woordvoerster Barbara Blomme grijpt Gent nu naast die fabriek. Waar die wel komt of wat de reden is waarom Gent het niet haalt, kon ze niet zeggen. Nog voor het einde van het jaar wil het bedrijf beslissen waar de fabriek komt.

De bouw van de fabriek past binnen het streven van Volvo om tegen 2030 enkel nog elektrische wagens bouwen, waarvoor het veel batterijen nodig heeft. Voorlopig koopt het de batterijcellen bij externe leveranciers en assembleert die tot batterijpacks in de Volvo fabriek in Gent. Het wil vanaf 2026 voor een groot stuk zelfvoorzienend zijn en plant daarvoor een fabriek die batterijcellen moet maken voor zo’n 300.000 wagens per jaar.

De groep had een lange lijst met mogelijke locaties voor een fabriek, maar na een lange sneuvelronde schoten er vorige maand nog vier locaties over, drie in Zweden en die in Gent.

Volvo Cars kondigde in oktober op de hoofdzetel in Göteborg in aanwezigheid van minister-president Jambon nog aan dat Gent een goede kans maakt. Alhoewel het bedrijf ook liet uitschijnen dat het nog grote vragen had over een mogelijke investering in België. Jambon had zwaar ingezet op de komst van de batterijfabriek naar Vlaanderen.

De batterijfabriek zou zo’n 75 hectare groot zijn, goed voor 3.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Bedoeling was dat de fabriek aan het nieuwe Kluizendok in de Gentse haven zou komen niet ver verwijderd van de assemblagefabriek van Volvo Cars Gent, waar 6.000 mensen werken.