NMBS schrapt 120 treinen per dag door corona-uitval werknemers

De NMBS moet nog meer treinen tijdelijk uit het aanbod halen omdat er vanwege corona-uitval te weinig personeel beschikbaar is. Vanaf maandag 6 december zullen er elke dag circa 120 treinritten niet uitgevoerd worden, kondigt de spoorwegmaatschappij aan. Dat komt overeen met zowat 3,2 procent van de dagelijkse 3.800 ritten.

Een twintigtal piekuurtreinen sneuvelden deze week al, en vanaf maandag komen daar een honderdtal andere treinritten per dag bij. Die zijn verspreid over vijf verbindingen. Zo wordt één op de vier IC-treinen per uur tussen Antwerpen en Brussel tijdens de week geschrapt. De S32 Puurs-Essen-Roosendaal rijdt tijdelijk maar om het uur, in plaats van elk half uur. En de S53 tussen Gent-Sint-Pieters en Lokeren valt volledig weg (maar een IC-trein zal wel stoppen in het station van Beervelde). Ook de IC-treinen tussen Bergen en Aulnoye en tussen Namen-Charleroi en Maubeuge worden voorlopig geschrapt.

De spoorwegmaatschappij nam de beslissing omdat er veel werknemers afwezig zijn door ziekte of omdat ze in quarantaine zitten. ‘In functie van de evolutie van de ziektecijfers zal zo snel mogelijk worden teruggekeerd naar het totale aanbod’, zegt de NMBS in een persbericht.

Door de treinen op voorhand te schrappen, kiest de NMBS naar eigen zeggen voor duidelijkheid voor de reiziger. Anders zou die geconfronteerd kunnen worden met onverwacht afgeschafte treinen.

Begrip van de minister

De vierde coronagolf en de strengere maatregelen hebben ook gevolgen voor het aantal treinreizigers. Dat is teruggevallen naar 70 procent van het aantal voor de coronacrisis. In september en oktober was dat volgens cijfers van de NMBS nog 80 procent.

Minister van Mobiliteit Georges Gilinet (Ecolo) spreekt in een reactie zijn steun uit voor het treinpersoneel dat, net als de rest van de samenleving, hard getroffen wordt door de coronapandemie. ‘De NMBS moet zich nu noodgedwongen organiseren om het treinverkeer zo vlot mogelijk te laten rijden, ook in deze moeilijke omstandigheden’, zegt de minister. ‘Maar wij doen er alles aan om zo snel mogelijk opnieuw alle treinen in te zetten.’