Britse tabloid verliest ook in beroep tegen Meghan Markle

Het hof van beroep in Londen heeft het beroep van een Britse tabloid afgewezen, die was veroordeeld voor het schenden van de privésfeer van Meghan Markle. De tabloid had een brief gepubliceerd van de echtgenote van prins Harry gericht aan haar vader.

De uitgever van de Mail On Sunday, de groep Associated Newspapers Limited (ANL), had beroep aangetekend tegen de veroordeling. Dat werd echter verworpen. Het hof bevestigt de eerdere beslissing van de rechter dat de hertogin van Sussex redelijkerwijze mag verwachten dat haar privéleven wordt gerespecteerd.

‘Dit is een overwinning voor mij, maar ook voor iedereen die ooit schrik had om te verdedigen wat juist is’, meldt Markle in een verklaring. ‘Wat het meest van tel is, is dat we nu collectief moedig genoeg zijn om een tabloidindustrie opnieuw vorm te geven, een industrie die mensen aanzet wreed te zijn en te profiteren uit leugens en pijn die ze creëren.’