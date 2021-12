Opgelet: valse uitnodigingen voor boosterprik in omloop

Het Agentschap Zorg en Gezondheid waarschuwt dat er valse uitnodigingen over de boosterprik circuleren. Met valse e-mails proberen criminelen zo bankgegevens los te peuteren.

‘De nepmail ziet er heel echt uit’, zegt Ria Vandereyt van het Agentschap Zorg en Gezondheid. ‘Net als in de zomer hebben wij er ook nu al meerdere meldingen over gekregen. Toen hebben wij een klacht ingediend bij de gerechtelijke politie en we zullen dat nu opnieuw doen. Het Nationaal Crisiscentrum heeft dit ook opgepikt en melding gedaan aan het Centrum voor Cyberveiligheid.’

Wie verder klikt op zo’n phishingmail komt terecht op een pagina met een inlogscherm van de bank, maar dat is een nepsite waar u kostbare gegevens kunt achterlaten. Ook in Nederland is intussen een gelijkaardige mail opgedoken.

Check mailadres

Daarnaast zijn er nog andere signalen waarna de alarmbel moet afgaan wanneer u een phishingmail voor een eerste vaccinatie of een boosterprik ontvangt. ‘Je echte mail komt van cov19-vaccin@doclr.be en niet van cov19vaccin@emailserv.com dat onder meer de ronde doet . De uitnodiging ontvang je niet alleen via mail, maar ook per post en in je burgerprofiel op www.vlaanderen.be’, stelt Vandenreyt.

Wat moet u doen?

Volgens Katrien Eggers van het Centrum van Cyber Security doen er meerdere nepmails voor een boosterprik de ronde. ‘Het is typisch dat deze phishingmails weer gelinkt zijn aan de actualiteit. Wij merken vaak dat zodra er een aankondiging komt voor sommige zaken, dat criminelen nog de dag zelf nepmails versturen.’

‘Zodra je de vraag krijgt om bankgegevens in te vullen, moet je weten dat het verdacht is’, zegt Eggers. ‘Wie toch in de val getrapt is, contacteert zo snel mogelijk zijn bank en moet hopen dat ze een betaling door de criminelen kunnen tegenhouden. Dien vervolgens een klacht in bij de politie.’

Dit is de echte mail:

En dit is de valse: