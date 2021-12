In het zuiden van het land zagen ze de voorbije dagen al meermaals sneeuw uit de lucht vallen, donderdagvoormiddag was dat ook in Brussel en Vlaanderen het geval. Hoewel de sneeuw op de meeste plaatsen niet bleef liggen, werden er op sommige plaatsen toch sneeuwlaagjes gemeld.

‘In de Ardennen vallen er donderdag sneeuwbuien die tot een accumulatie van enkele centimeters kunnen leiden. En ook elders is het niet uitgesloten dat het tijdens de hevigste buien even wit komt te liggen’, zo voorspelde het KMI. En die voorspelling kwam uit.

Op meerdere plaatsen in Vlaanderen was er melding van sneeuwval. Op de meeste plaatsen bleef die niet (lang) liggen, maar soms toch lang genoeg om mooie foto’s te maken. Ook in Brussel viel er sneeuw uit de lucht.

Later deze week

Donderdagnacht kunnen zich in de loop van de nacht dan weer mistbanken vormen die lokaal kunnen aanvriezen. Er is ook gevaar voor ijsplekken.

Ook de volgende dagen blijft het nat. Vrijdag is het zwaarbewolkt met geleidelijk perioden met regen vanuit het westen. Zaterdag verloopt opnieuw grotendeels grijs met perioden van regen of motregen, maar het wordt wel zachter. Zondag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met sneeuwbuien in de Ardennen maar ook in Vlaanderen buien die hier en daar winters kunnen zijn.